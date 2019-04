Hoy se decidirá el futuro de Ángela María Robledo en el Congreso

Menos de 15 días después de que la Sala Quinta del Consejo de Estado decidiera anular la elección del senador de Alianza Verde Antanas Mockus, por incumplir el régimen de inhabilidades, esa Sala tiene en sus manos la decisión sobre la curul de otra de las figuras de la oposición en el Congreso: la Representante a la Cámara Ángela María Robledo.



Robledo ocupa una curul en la Cámara de Representantes no porque se hubiera presentado a las elecciones parlamentarias sino gracias a haber obtenido la segunda votación más alta en las pasadas elecciones a la Presidencia, como fórmula de Gustavo Petro, a quien esa votación, de acuerdo con el estatuto de la oposición, le dio derecho a ocupar un escaño en el Senado.

La elección de Ángela María Robledo fue demandada por una veeduría ciudadana que dice que incurrió en la prohibición de la doble militancia al no haber renunciado a su partido (Alianza Verde) a tiempo antes de estar en otro movimiento político (Colombia Humana).



La ponencia en el caso de Ángela María Robledo le correspondió, por reparto, al magistrado Carlos Enrique Moreno.



Por tratarse de un proceso de nulidad de la elección, la decisión es de única instancia, lo que significa que no admite recursos como la apelación.

Lo que ha dicho Robledo

“A mí me demandan pidiendo ‘nulidad de la elección’ cuando yo no me presenté para para ser congresista sino vicepresidenta y lo hice a título personal. Creen que están demandando la curul, pero en realidad cuestionan la Constitución que es la que me otorga la curul de la oposición”, sostuvo Robledo, quien hacía parte del partido Alianza Verde cuando Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, le propuso ser su fórmula a la Vicepresidencia.

Este año el Consejo de Estado también decidió una demanda por doble militancia de la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, de quien su elección fue demandada porque participó de la contienda presidencial primero como cadidata por el movimiento Movimiento por una Colombia Honesta y Fuerte, y luego se adhirió al Centro Democrático como fórmula del presidente Iván Duque.



“Mi caso es parecido al de Marta Lucía Ramírez, para ella el Consejo de Estado ya dijo que no hubo doble militancia. Para mí, la decisión aún no se toma. Ambas renunciamos a una colectividad el mismo mes, para presentarnos a título personal a la elección”, argumenta Robledo frente a esto.



La doble militancia, agrega Robledo, es estar simultáneamente en dos partidos, pero asegura que antes de ser fórmula vicepresidencial renunció al partido ‘Verde’. “Constitucionalmente, no tenía que renunciar un año antes. Para la elección a la vicepresidencia no existe inhabilidad de tiempo”, añade la representante a la Cámara.



La denominada curul de la oposición está contemplada en la Constitución, en su artículo 12. Allí se deja claro que esos escaños serán adicionales a los previstos en cada corporación, en este caso, para la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales, en Cámara y Senado.

