Solo 11 proyectos colectivos para ex-Farc tienen recursos: Alape

Para Pastor Alape, el delegado del partido Farc, en el Consejo Nacional de Reincorporación, criticó que luego de dos años del acuerdo de paz solo 11 proyectos colectivos cuenten con recursos para los exguerrilleros tengan asegurar su reincorporación económica.

Según el acuerdo de paz, los excombatientes tendrán derecho a 8 millones para iniciar este tipo de proyectos de tipo colectivos. Su aprobación depende precisamente de ese Consejo de Reincorporación en el que tiene asiento el Gobierno y las exguerrilla.



Para el Alape, "la aprobación de 23 proyectos productivos no significa la implementación de los mismos, pues hasta el momento sólo se cuenta con desembolso para 11 de ellos, llegando a 797 personas. Es decir, sólo cobija al 6% de la población en proceso de reincorporación".



El exjefe guerrillero critica que esta política de reincorporación a pesar de lo que ha sostenido el presidente Iván Duque, en el plan de desarrollo no se encuentra armonizada con el Conpes 3931 ni con el Plan Marco de Implementación que fueron avalados bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos..



"La política Paz con legalidad, en su documento base, no reconoce explícitamente las instancias creadas por el Acuerdo de Paz en materia de reincorporación. Así que no genera optimismo, máxime si en el Plan Nacional de Desarrollo no existe un capitulo especifico de implementación, como lo establece el Conpes, ni cuenta con un Plan Plurianual de Inversiones para la Paz claramente definido", explica Alape.



El punto del acceso a tierras para adelantar el proceso de reincorporación de excombatientes también es un asunto en deuda, de acuerdo con los delegados de las Farc en el Consejo de Reincorporación. Esta es necesaria, argumentan, teniendo en cuenta que los proyectos de los excombatientes son de vocación agropecuaria.



"A pesar de contar con una identificación de 149 predios susceptibles de compra, no ha sido posible avanzar ni siquiera en la adquisición de 6 predios para el desarrollo de proyectos productivos ya aprobados. Adicionalmente, la Agencia Nacional de Tierras, luego de 7 meses de posesionado el actual gobierno, presenta retrocesos en este parte del proceso, ya que, de un lado, manifiesta no tener claro el tema en materia presupuestal y, de otro, la pérdida de los expedientes de los predios visitados", dice Alape.



Si bien es cierto que la Agencia de Reincorporación ha aprobado 162 proyectos individuales para exguerrilleros de las Farc y de estos 133 tienen ya recursos, el Consejo de Reincorporación no tiene conocimiento de estos y por ende Alape se queja del tratamiento "unilateral" de estos que ha tenido el Gobierno.



Además, el exjefe guerrillero afirma que se viene discutiendo la continuidad del pago mensual del 90 por ciento de una salario mínimo, que según lo acordado, iría hasta por 24 meses. Esto por cuando falta definición en "la ruta educativa, el alistamiento y ejecución de los proyectos productivos, empleabilidad, discapacidad", entre otros.



El director de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Andrés Stapper, tiene el papel por el lado del Gobierno sobre la ruta de reincorporación individual y colectiva de excombatientes. Este lunes explicó censaron a 10.415 (el 90,5 por ciento del total) exguerrilleros de las Farc para identificar las necesidades y expectativas.



De estos, unos 2.935 se encuentran en los 24 espacios territoriales donde adelantan su reincorporación de manera colectiva. Estos sitios donde tienen sus proyectos productivos terminarán su funcionamiento en agosto.





