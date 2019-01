Lo que sigue en caso de extradición de Santrich sin pruebas de EE. UU.

Vencido el plazo para recibir las pruebas que tiene la Corte de Nueva York contra Jesús Santrich, la Justicia Especial para la Paz (JEP) continuará el proceso para definir si extradita o no al exjefe guerrillero de las Farc a Estados Unidos, país que lo requiere por la supuesta conspiración para enviar 10 toneladas de coca.



En los próximos días las partes, es decir, la defensa de Santrich, la Procuraduría y quienes acusan de esa conducta al exguerrillero, deberán presentar sus alegatos finales.

Una vez se libren las comunicaciones y se notifique a las partes sobre el procedimiento -lo que podría suceder está semana-, la Procuraduría y la defensa del exlíder guerrillero tendrán cinco días hábiles para presentar sus conclusiones frente al caso.

Con base en el material probatorio y en las explicaciones de las partes, un magistrado designado por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, instancia de la JEP que lleva el caso, deberá elaborar un proyecto de decisión que finalmente tiene que ser presentado ante la toda la sección.



El magistrado también deberá tener en cuenta la información del indictment –la acusación en la cual se anuncian los cargos de narcotráfico– y las interceptaciones que le pasó la Fiscalía colombiana y que fueron el sustento de la captura del exjefe guerrillero hace nueve meses.



La decisión que se tome será sometida a votación por los cinco magistrados que componen la Sección de Revisión y allí se determinaría si el exjefe guerrillero no debe ser enviado a Estados Unidos o si su extradición debe definirla la Corte Suprema de Justicia.



La JEP decidió continuar con la evaluación del proceso de la solicitud de extradición sin las pruebas que tiene el expediente Santrich en el tribunal neoyorquino. Los magistrados de revisión de esta justicia transicional deberán, en este trámite denominado garantía de no extradición que tienen los excombatientes, determinar si la conducta atribuida existió y en qué fecha se habría cometido la conducta.



Este punto es muy importante pues, según la Fiscalía, 'Santrich' habría incurrido en esa conspiración para el envío del cargamento de droga después del primero de diciembre del 2016, fecha en la que entró en vigencia el acuerdo de paz y por lo tanto no debería ser cobijado con la garantía de no extradición.

De comprobarse esa teoría, el proceso de extradición del exguerrillero debería estar en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá tramitar su caso como el de cualquier ciudadano.



Esto significa que el máximo órgano de la justicia ordinaria se limitará a verificar si el delito que se le atribuye existe en ambos países, EE. UU. y Colombia; si tiene pena de cárcel, si no fue juzgado ya por esa conducta y si se trata efectivamente de la persona requerida en extradición.



El tribunal de paz había solicitado ese material probatorio, con la ayuda de la Cancillería y bajo los principios de colaboración judicial, desde octubre. Esa decisión que fue recurrida por la defensa y la Procuraduría quedó en firme en noviembre, como lo reveló EL TIEMPO.



En ese auto, la JEP se había puesto un plazo de 40 días hábiles para recibir la evidencia por parte de Estados Unidos. Sin embargo, este lunes a las 5:30 de la tarde se venció el tiempo y las pruebas nunca llegaron.

JUSTICIA Y PAZ

@PazyJusticiaET