Jamundí: entrada al corredor del Naya que se disputan redes de narcos

Desde marzo del año pasado alias Pácora, máximo jefe de ‘los Pelusos’, - nombre que asumió un reducto de la desmovilizada guerrilla del Epl cuando se convirtió en cartel de las drogas - ordenó que unos 20 hombres iniciaran la avanzada desde Norte de Santander, su zona de operaciones, hacia el Cauca.



El objetivo: ingresar a la guerra territorial por el control de las más de 5.000 hectáreas sembradas con matas de coca y los laboratorios para la producción del estupefaciente en la región del Naya.

La avanzada estaba al mando de los alias ‘Rojas’ y ‘el Paisa’, quienes debían asentarse en dos municipios en concreto, Jamundí, en el Valle del Cauca, y Puerto Tejada, en el Cauca. Hoy esta red tiene cerca de 80 hombres en armas y es protagonista de la disputa territorial junto al Eln y las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Chumbi”.





No en vano las autoridades militares del Valle sindican a 'los Pelusos' de los asesinatos de cuatro hombres, familiares entre sí, reportados el pasado viernes, y cuyos cuerpos, según las investigaciones, fueron lanzados desde una camioneta en la vereda San Antonio, zona rural de Jamundí.



Para los familiares de las víctimas se trata de campesinos que viajaron de Santander de Quilichao (Cauca) para coordinar la vacunación de un ganado. Otra de las versiones dadas a conocer por la familia, es que uno de sus parientes, que tiene una propiedad en la zona, venía siendo extorsionado.



"Aún no es claro por qué los asesinaron. No descartamos ninguna hipótesis. Pero si fueron retenidos por 'los Pelusos', no nos desviamos de temas de narcotráfico o de extorsiones", dijo a EL TIEMPO una fuente de la Policía.

El corredor del Naya para los narcos



La zona rural de Jamundí es estratégica como entrada o salida la corredor del Naya que busca al Pacífico sobre el puerto de Buenaventura para el envío de las toneladas de cocaína que se producen en las montañas en Corinto, Caldono y en especial la vereda El Despunte en Cauca.



A lomo de mula – dos o tres veces a la semana – se mueven por la ruta del Naya kilos de cocaína procesada y víveres para los ilegales que tienen el control del narcotráfico en esta zona limítrofe entre Cauca y Valle que por décadas dominó el frente 30 de las Farc.



Esas disidencias están al mando de alias Chumbi, quien tiene el control del inicio del corredor de movilidad de la cadena del narcotráfico que nace en las estribaciones de la Cordillera Occidental en la cabecera del río Naya.



Informes de inteligencia dan cuenta que ‘Chumbi’ hace presencia constante e ininterrumpida entre las veredas La Playa y El Despunte.

Pacto para enfrentar a 'los Pelusos'

´Chumbi' concretó desde mediados de junio pasado un pacto con el frente ‘Miller Perdomo’ del Eln que delinque en inmediaciones de la vereda La Esperanza (Cauca), para el tráfico de la cocaína y enfrentar unidos a 'los Pelusos'.



'Los Pelusos' se estarían financiando además del cobro de extorsiones a comerciantes de Jamundí, y alias 'Rojas' estaría al frente de la actividad ilícita sobre la base además de ordenar la muerte de quienes no cumplan con los pagos.



JUSTICIA

En Twitter : @PazyJusticiaET