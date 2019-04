¿Entra más cocaína colombiana a EE. UU. desde que Duque es Presidente?

En un lapso de 12 días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionó el grave problema de consumo de drogas que sufre su país con la supuesta falta de colaboración del presidente de Colombia, Iván Duque, para atacar el fenómeno.



El 29 de marzo Trump dijo en Florida que más drogas están saliendo de Colombia “ahora mismo que antes de que (Duque) fuera presidente”.

Y el 10 de abril subió el tono de sus declaraciones en Texas al asegurar que “desafortunadamente” el negocio de las drogas ha crecido un 50 por ciento desde que Duque es presidente.



Más allá del estilo pendenciero de Trump y del inicio de su precampaña para buscar su reelección en el cargo, el presidente estadounidense dejó en el aire una pregunta de fondo: ¿es verdad que más cocaína está saliendo de Colombia hacia Estados Unidos desde agosto del año pasado, cuando Duque asumió la Presidencia?



Tres expertos en la lucha contra el narcotráfico consideran que las afirmaciones de Trump son, por lo menos, “especulativas”, “imprecisas” y “ligeras”.

Y un alto oficial de las Fuerzas Armadas colombianas dijo en privado que, además de desafortunadas, esas declaraciones también fueron “injustas” con Colombia y cayeron como un balde de agua fría dentro de las instituciones involucradas en la lucha antidrogas.



Colombia no sólo ha sido un socio histórico de Estados Unidos en el combate a la producción y el tráfico de estupefacientes, sino que el gobierno de Duque ha hecho esfuerzos por volver al uso del glifosato para erradicar los plantíos de hoja de coca y por seguir la estrategia antidrogas que reeditó la administración Trump: más mano dura y menos prevención.



Las afirmaciones de Trump tampoco parecen considerar las vidas que se han perdido en Colombia en la lucha contra las drogas.



Solo en lo que va de este 2019 han muerto 4 miembros de la Fuerza Pública y 13 han resultado heridos por la explosión de minas antipersona durante tareas de erradicación de cultivos ilegales. El año pasado murieron 10.

Es un hecho que desde el 2013 los cultivos de hoja de coca en Colombia han aumentado progresivamente hasta pasar de 48.000 hectáreas ese año, a 171.000 en el 2017, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU.



Y proyecciones del Gobierno, con base en muestreos iniciales del Simci, sugieren que en el 2018 las hectáreas con plantíos ilegales habrían superado las 206.000 (el informe oficial del Simci se conocería en julio).



Pero que haya más cultivos de coca hoy no se traduce, necesariamente, en que más cocaína salga de Colombia hacia Estados Unidos.



Y no existen elementos para afirmar que desde agosto pasado, cuando Duque llegó a la Presidencia, el negocio de las drogas ha crecido en un 50 por ciento, como afirma Trump.



El jefe del Simci, Leonardo Correa, señala que aunque el mercado de Estados Unidos ha sido el más importante para los narcotraficantes colombianos -según el último dato conocido hacia allá se dirigía el 80 por ciento de la droga-, cada vez sale más cocaína hacia países de Suramérica, como Brasil, Argentina y Chile, y hacia Europa y Asia.



Más aún, dice Correa, “los carteles colombianos dominan cada vez menos el mercado de Estados Unidos (han sido desplazados por los mexicanos), y salvo que allá tengan datos que nosotros no tenemos, decir que está saliendo más droga de Colombia hacia ese país es una especulación”.

No solo porque la cocaína colombiana está yendo también a otros destinos, sino porque, como afirma el director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta, las incautaciones de droga en Colombia han ido creciendo de manera muy importante.



En el 2017, por ejemplo, el potencial de cocaína producida en Colombia fue de 1.379 toneladas, y de estas, las autoridades incautaron 435 toneladas. Es decir, casi la tercera parte.



Y desde que Duque llegó a la Presidencia, hasta marzo pasado, habían sido incautadas 232 toneladas de cocaína, según el Ministerio de Defensa.



Para Zuleta, las cifras a la mano indican que “no hay ninguna razón para pensar que es cierto lo que dice Trump” sobre el aumento de tráfico de droga de Colombia a Estados Unidos.



Solo la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) ha incautado en lo que va del año 9 toneladas de cocaína y ha apoyado la destrucción de 50 laboratorios en los que se procesaba la droga.



“La FAC ha venido trabajando muy duro en la intervención de los vuelos ilegales. De 639 trazas (vuelos ilegales) que hubo en el espacio aéreo colombiano en el 2003, se pasó a 1 el año pasado. No es que hayamos perdido el control, sino al contrario, tenemos un control tan efectivo, que cualquier aeronave que ingrese al espacio aéreo la detectamos y la neutralizamos”, afirma el comandante de la FAC, general Ramsés Rueda Rueda.

¿Miente Trump al decir que más cocaína llega a EE UU desde que Duque es presidente?

La coca que se queda aquí

A la cocaína producida en Colombia no solo se le debe restar la que es incautada, sino también la que permanece en el país para el microtráfico.



El primer estudio sobre la transformación del país de productor a consumidor de drogas, revelado por la Dirección Nacional de Planeación (DNP) en el 2016, indicó que Colombia había pasado de ocupar el octavo y séptimo lugar en Suramérica en el consumo de drogas, a ocupar el cuarto puesto, y que la cocaína era, después de la marihuana, el estupefaciente más usado.



Ese mismo estudio mostró que el narcomenudeo había movido 6 billones de pesos en 2015, equivalentes al 0,75 del PIB de ese año.



En general, el consumo de drogas ha aumentado en Colombia y la cocaína entró a los colegios, según constató el último Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar, realizado en el 2016 por el Observatorio de Drogas de Colombia y los ministerios de Justicia, de Educación y de Salud.



En esa investigación, el 2,7 por ciento de los estudiantes dijo haber consumido cocaína en el último año y un 1,5 por ciento dijo haberla consumido en el último mes.“Hay un aumento creciente y significativo del uso de cocaína según se incrementa la edad de los estudiantes, con tasas que van desde un 1,7 por ciento entre los estudiantes de 12 a 14 años hasta un 4,7% en el grupo de 17 a 18 años”, concluyó ese estudio.

Erradicación forzosa

Por otro lado, en los primeros siete meses del gobierno de Duque –de agosto a marzo- fueron erradicadas 47.739 hectáreas de cultivos de hoja, equivalentes al 23 por ciento de las que había el año pasado en la medición del Simci.



Es cierto que la resiembra es uno de los principales problemas en la lucha contra el narcotráfico, pero también es un hecho que desde hace muchos años existe un gran esfuerzo institucional (tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía, la Fiscalía y el Gobierno) en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas.



Y, además, mediante el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que involucra a 124.745 familias campesinas, han sido erradicadas 34.767 hectáreas de sembradíos de hoja de coca, según ha comprobado en terreno la Oficina contra las Drogas de la ONU.



No es claro si Trump tiene estadísticas e información reservada que le permita deducir que más droga ha entrado a Estados Unidos proveniente de Colombia desde la llegada de Duque a la Presidencia.



Pero el director del CEDE de la Universidad de los Andes afirma que si se suman las incautaciones, la droga que se queda en Colombia para el microtráfico y el trabajo en erradicación de cultivos ilícitos que se está haciendo en el país, es imposible afirmar que están aumentando los envíos de cocaína a Estados Unidos.



Zuleta añade que “aunque es difícil saber cómo funciona el almacenamiento de droga de los narcotraficantes, el esfuerzo de erradicación en 2017 y 2018 ha sido muy grande y las incautaciones de cocaína están en máximos históricos”.

La embajada de Estados Unidos en Colombia, al ser consultada sobre si existe un informe de ese país que sustente las afirmaciones de Trump, dijo que como esa declaración había sido del Presidente la consulta debía hacerse ante la Casa Blanca.



Con todos los elementos sobre la mesa, las afirmaciones de Trump parecen explicarse, más que por los datos duros, por el estilo confrontacional del mandatario y por el inicio de su precampaña de reelección.



Los temas de drogas y de migración siempre sirven para aglutinar al electorado estadounidense más conservador. Y Trump lo sabe bien, como demostró en la campaña del 2016 que lo llevó a la Casa Blanca.



MARISOL GÓMEZ GIRALDO

EDITORA DE JUSTICIA Y PAZ-EL TIEMPO

