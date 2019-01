Tensión política más que sanciones genera incumplimiento de protocolos

El incumplimiento del Gobierno colombiano de los protocolos para la salida de los exnegociadores de paz del Eln de Cuba no tiene mayores consecuencias en lo jurídico y probablemente no se traducirá en sanciones multilaterales, pero el Estado pagará un costo político y diplomático, según varios expertos consultados por EL TIEMPO.

Aunque a nivel internacional existen todo tipo de sanciones, según varios internacionalistas no va a pasar nada extraordinario en este episodio tanto para Colombia, como para Cuba.



Este país ha afirmado que cumplirá los protocolos para que los exnegociadores de la guerrilla, encabezados por 'Pablo Beltrán', salgan de la isla.



Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en cuanto a las implicaciones de la decisión de Colombia en el plano internacional, afirma que "es muy delicado que un Estado desconozca un compromiso que la adjudica al gobierno anterior. Eso no tiene mucho sentido pues se trata ante los ojos del mundo de una responsabilidad del Estado no solo de un Gobierno, por eso creo que perderá credibilidad. Ahora bien, ningún Estado criticará abiertamente a Colombia pues en América Latina prima la no injerencia y casi ningún Estado (con excepción de Venezuela) habla sobre la situación interna de otro. Es excepcional que eso ocurra".



Este académico añade que a nivel interno "el Gobierno perderá margen de maniobra para volver a negociar con el Eln, pues será difícil convencer a la guerrilla de que el Estado le otorga suficientes garantías. Obviamente el Eln cometió un grave error en el injustificado atentado contra la Policía que además está proscrito por el Derecho Internaciona Humanitario (DIH). No obstante, el Estado tiene un responsabilidad de cumplir lo pactado. Eso le dará argumentos futuros a la guerrilla para decir que el Estado nunca otorga garantías suficientes. En el paso, las Farc lo hicieron aludiendo por ejemplo al genocidio de la UP o al ataque de Casa Verde durante el gobierno de Gaviria".



Para el profesor internacionalista, también en el Rosario, Óscar Palma, "puede haber actores en el escenario internacional que estén de acuerdo con la posición del Gobierno de que no puede justificarse algún protocolo para proteger a quienes han cometido actos de terrorismo y violaciones al DIH. Pero seguramente otros estarán de acuerdo con la crítica de que el protocolo debe cumplirse, siendo un compromiso de Estado. Es difícil pensar que el incumplimiento nos lleve a un escenario de sanciones en alguna instancia internacional, pero muy seguramente habría tensión en las relaciones diplomáticas con algunos países, y tal vez algunas críticas por parte de otros".

Rubén Sánchez, experto de la Universidad del Rosario, señala a su turno que el incumplimiento del protocolo por parte del gobierno colombiano "genera una situación política difícil en el plano externo. En principio los protocolos deben ser respetados, máxime cuando de por medio hay garantes que confían en lo acordado entre las partes. Como todo lo relacionado con lo jurídico, siempre caben interpretaciones pero no cabe duda que convertir en delincuentes terroristas a unos negociadores, aunque sean responsables de un acto terrorista cierra prácticamente la vía de la negociación a menos de que se pretenda que el fin del diálogo sea el reconocimiento de una derrota. A Colombia no le pasara nada en el plano del derecho pero la colocaría en una situación complicada ante los países garantes".



Otros expertos sostienen que es previsible que en la sesión que tendrá este miércoles el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, a la que asistirán el canciller Carlos Holmes Trujillo, y el consejero presidencial para el Posconflicto, Emilio Archila, para presentar con la Misión de la ONU en Colombia los avances en la reincorporación de las Farc, los dos dos funcionarios toquen el tema del Eln y la controversia de Colombia con Cuba para intentar un alineamiento con nuestro país



El Gobierno colombiano le está pidiendo al Gobierno cubano que entregue a la justicia a los 10 exnegociadores de paz del Eln que están en la isla.



Pero es difícil que el Consejo de Seguridad, del que hacen parte de manera permanente países de opiniones tan disimiles (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) vaya más allá de la condena al acto terrorista del Eln.

"En el Consejo de Seguridad el asunto es político y todo depende de cómo se alineen los países. Es más probable una medida unilateral, y Estados Unidos podría endurecer aún más sus sanciones a Cuba", afirma uno de los expertos consultados por EL TIEMPO y que pidió no ser mencionado porque hace parte de un organismo internacional.

El canciller Trujillo ha dicho que ante las actuales circunstancias (el acto terrorista del Eln contra la Escuela de Cadetes de la Policía que dejó 20 estudiantes muertos) "los protocolos no son aplicables" y que así se lo manifestaron al Gobierno cubano en la nota que le enviaron el domingo para insistir en la entrega a la justicia de los guerrilleros que permanecen en Cuba.



Para todos los consultados, el desconocimiento de protocolos genera un precedente complicado para Colombia a nivel internacional, pues ningún país querrá ser facilitador, mediador o garante en un futuro y ante una eventual nueva negociación.





