Modificarían ADN de matas de coca para frenar producción de droga

No volver a fumigar los cultivos de coca con el glifosato, cuyo propósito es matar las plantas, y en cambio acudir a tecnología genética de punta para bloquear su capacidad de producción es la apuesta de un grupo de científicos y expertos colombianos para enfrentar el narcotráfico en el país.



En esencia, los expertos buscan que mediante una serie de moléculas, que no serían dañinas para la salud, se modifique el ADN de las matas de coca y se neutralice su producción, la cual los narcotraficantes han logrado incrementar acudiendo precisamente a tecnologías similares. Desde hace meses, la Fiscalía viene denunciando que las redes criminales han logrado que matas de coca den hasta siete cosechas al año, cuando en el pasado solo llegaban a cuatro.

La propuesta de los expertos, que ya fue socializada con la Fiscalía y funcionarios del Gobierno Nacional, tiene como sustento dos estudios científicos adelantados por reconocidas universidades, una en Colombia, que identificó el genoma de la planta de coca (ADN) y los genes relacionados con la producción de cocaína, y la otra en Alemania, que ubicó los pasos de la producción del alcaloide y las enzimas que podrían usarse para interrumpirla.



La universidad en Colombia, que por estar en el desarrollo de protocolos para la presentación del estudio pidió no ser mencionada, concluyó que se puede bloquear la producción de cocaína sin acabar las matas e identificar otros usos lícitos de la hoja de coca. El avance en el tema en Europa se basa en el trabajo del Instituto Max Planck en Alemania, en donde los científicos llevan seis años experimentando con la planta de coca y han establecido cuál es la reacción química que incide en la formación de la cocaína.

En su momento, Jonathan Gershenzon, director del Instituto Max Planck, anunció que habían descubierto la proteína que produce la cocaína, y señaló que en el mismo estudio establecieron “que la capacidad de las plantas para producir cocaína de la mata de coca es completamente individual. Este esquema no se parece nada a otros procesos bien conocidos en la naturaleza”.



En Colombia, el ingeniero agrónomo y coronel en retiro de la Policía Miguel Tunjano es uno de los expertos que promueven la investigación, y señala que “con la información sobre cómo se produce la síntesis de cocaína en la planta se puede encontrar los blancos (moléculas) que pueden bloquear e inhibir el alcaloide de la planta”.

Tunjano, quien estuvo por más de 12 años frente a diferentes estudios en el cultivo experimental de coca de la Policía Antinarcóticos, explicó que al inhibir la producción de cocaína en la planta esta no tendría el extracto estupefaciente y ya no sería atractiva para los narcos.



El coronel (r) agregó que desarrollar las moléculas inhibidoras podría tardar un año y que en cuanto estén listas se pueden usar bajo cualquier modalidad de aplicación, sin afectar otros cultivos. “La mata no se va a morir, pero esperamos que después de una aplicación la próxima cosecha ya no tenga el potencial de alcaloide cocaína”, dijo Tunjano, quien agregó que paralelamente se buscarían otros usos en temas medicinales para garantizar la subsistencia de los cultivadores a pequeña escala.



Esta parte medicinal se trabaja con la investigación del ingeniero químico José Carlos Pardo, quien en 2011, en la Universidad de Zaragoza (España), presentó la ‘Biosíntesis de la cocaína (...)’, enfocada al uso medicinal, al identificar cada uno de sus compuestos.

Así se viene avanzando por ejemplo en el mercado lícito de la marihuana medicinal, en el que científicos lograron minimizar por debajo del 1 por ciento el tetrahidrocannabinol (THC), que es el psicoactivo presente en las matas, y al tiempo aumentaron la concentración de los cannabinoides, que tienen usos medicinales no adictivos.



El coronel (r) Tunjano le dijo a EL TIEMPO que hasta ahora no se ha logrado la inversión de doce mil millones de pesos para financiar la investigación, a pesar de que de lograr los resultados esperados permitiría dar un giro importante a la lucha contra el narcotráfico, ya que estas moléculas no tendrían restricciones para ser aplicadas en áreas de manejo especial, como parques, reservas o territorios colectivos, pues no sería un herbicida sino un inhibidor.



Entre tanto, las redes criminales siguen acudiendo a la tecnología, mezclando las dos especies y las cuatro variedades de coca, logrando mayor rentabilidad con las variedades gigante y boliviana roja, que se cultivan en Tumaco (Nariño) y Catatumbo (Norte de Santander).

