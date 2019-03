La foto sacada de contexto por la que critican a Herbin Hoyos

Al periodista Herbin Hoyos no le pasaron en las redes sociales que hiciera un trino con una foto sacada de contexto acompañada de un texto en el que acusa a los indígenas que se manifiestan en Caldono, Cauca, de estar armados.



En su tuit, además, acusa al senador indígena Feliciano Valencia de tener una "alianza" con Pablo Catatumbo, integrante del partido Farc.

En esta foto tomada en Caldono Cauca se ve a indígenas armados y a una mujer indigena con uniforme militar y fusil como guerrilleros. @FelicianoValen convocante del paro en el Cauca debe responderle a la justicia por su alianza con @PCatatumbo_FARC y grupo de indígenas armados. pic.twitter.com/JQkRB4IA1C — Herbin Hoyos Medina (@herbinhoyos) 20 de marzo de 2019

Como varios usuarios de Twitter señalaron, el origen de la fotografía publicada por Hoyos es un artículo del diario 'El Colombiano', de Medellín, y la misma es de autoría del fotógrafo Manuel Salgarriaga. Pero sobre todo, se trata de una fotografía tomada en el 2012.



"Indígenas no soportan más bala en sus resguardos. Guerrillera huye de la ofensiva del Ejército", es el pie de foto que acompaña la imagen en la publicación original, que se puede verificar aquí.



El contenido que se ilustra con esta fotografía es una crónica de Juan Carlos Monroy en la que cuenta cómo se vivían en ese momento (cuando el conflicto con las Farc seguía vigente) las confrontaciones entre el Ejército y la exguerrilla en Jambaló, Cauca. La historia deja claro que, efectivamente, en las filas guerrilleras había personas de ascendencia indígena.



"La posición de nuestro pueblo (es) que mientras esté el Ejército, la guerrilla no va a desalojar nuestras tierras y al contrario será igual", dijo en ese momento el gobernador del resguardo Pioyá, José Domingo Manza, al periodista de 'El Colombiano'.



Incluso, ese mismo medio, propietario de los derechos de la imagen, publicó este jueves un artículo en el que explica que la historia referida fue escrita "en un momento en el que se enfrentaban las Farc con el Ejército en el cerro Trincheras de Jambaló, Cauca". Agregan que "en esta escena se ve a la Guardia Indígena expulsar de este territorio, considerado sagrado para ellos, a todos los actores del conflicto armado".

Siete años después, las condiciones en las que ocurre la minga que bloquea zonas de la vía Panamericana, en el Cauca, son distintas a la confrontación que se vivía en ese entonces, si bien persisten problemas como la presencia de actores ilegales asociados a la cadena del narcotráfico.



Además de reclamarle que use la fotografía en un contexto que no corresponde, los usuarios de la red social Twitter también le reclamaban a Herbin Hoyos que el trino permaneciera y no hubiera hecho ningún tipo de aclaración o rectificación.



En horas de la tarde de este jueves, Hoyos publicó una rectificación en Twitter, en la cual aseguró que recibió la foto de una "fuente creíble". "La publiqué con un texto para mostrar lo que estaba pasando, pero no es ajustada a los hechos. Ofrezco sinceras excusas y perdón a todos mis seguidores por no haberla verificado", escribió.

RECTIFICACIÓN: Recibí foto de fuente que ha sido creible y la publiqué con un texto para mostrar lo que estaba pasando, pero no es ajustada a los hechos. Ofrezco sinceras excusas y perdón a todos mis seguidores por no haberla verificado, más tuve sólo la intención de informar. https://t.co/dyJ4xbGz7t — Herbin Hoyos Medina (@herbinhoyos) 21 de marzo de 2019

El periodista también pidió excusas al diario 'El Colombiano' y al fotógrafo Manuel Saldarriaga por publicar la foto sin su autorización, así como a los indígenas. "Pido su perdón porque esta foto recibida no corresponde a los hechos actuales", escribió.

RECTIFICACIÓN: Con la misma importancia frezco sinceras excusas y perdón al @elcolombiano y al fotógrafo Manuel Saldarriaga por haber publicado la foto sin autorización y verificación y a los indígenas pido su perdón porque esa foto recibida, no corresponde a los hechos actuales. https://t.co/AaG3wN2m7L — Herbin Hoyos Medina (@herbinhoyos) 21 de marzo de 2019

Hoyos, además de haber sido el director por años del programa 'Las voces del secuestro', que ahora tendrá una versión de televisión, es reconocido por ser un férreo opositor al acuerdo de paz con las Farc. Además, es el presidente de Fevcol, la federación de víctimas de las Farc fundada por la excongresista Sofía Gaviria.



Más que falsa, la fotografía publicada por Hoyos es inexacta, por tanto no corresponde al momento y lugar donde realmente fue tomada. Sobre las acusaciones que este lanza, será la justicia la que determine si los hechos que el periodista señala son ciertos o no.



ELTIEMPO.COM