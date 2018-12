Familiares de periodistas ecuatorianos hablan de muerte de 'Guacho'

En un comunicado, los familiares de los tres periodistas ecuatorianos asesinados por alias Guacho, Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, reconocieron el trabajo realizado por las autoridades de Colombia pero dijeron que "ninguna muerte es motivo de celebración "y que es lamentable que quien se adjudicó el secuestro y asesinato de cinco personas haya sido abatido en lugar de que lo hayan capturado con vida".

Este es el comunicado que expidieron los familiares.

Familiares del equipo de prensa de @elcomerciocom secuestrado y asesinado en la frontera señalan que con su muerte 'Guacho' se lleva información de crímenes en la frontera y de los vínculos de su organización con la institucionalidad ecuatoriana » https://t.co/MCVK7VSbLq pic.twitter.com/Vrq0Ih6ztl — El Comercio (@elcomerciocom) 22 de diciembre de 2018

Para las familias de estos periodistas, con la muerte de 'Guacho' "mueren también las posibilidades de acceder a la información que poseía no solo sobre lo que ocurrió con Paúl, Javier y Efraín, sino también con Óscar Villacís y Katty Velasco y sobre los vínculos entre las organizaciones narcodelictivas y la institucionalidad ecuatoriana", dijeron.

Con su fallecimiento mueren también las posibilidades de acceder a la información que poseía FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, aunque el presidente Iván Duque, al confirmar el abatimiento de 'Guacho', dijo que había prometido que los crímenes que cometió no quedaría impunes, para los familiares su asesinato "de ningún modo significa que se haya hecho justicia en cuanto al secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. Aún hay muchas preguntas que no han sido contestadas y muchas dudas que ni Ecuador y ni Colombia han estado dispuestos a despejar".



Y agregaron que seguirán "exigiendo que se revele la verdad absoluta con respecto de todos los hechos alrededor del crimen atroz en contra de los tres que nos faltan.

Ni audios filtrados que no son esclarecidos, ni promesas de desclasificación, ni la confirmación de la muerte de alias ‘Guacho’ nos desvían de nuestra lucha por Memoria, Verdad y Justicia y por la búsqueda del establecimiento de responsabilidades en todos los niveles de quienes estuvieron involucrados en la muerte de Paúl, Javier y Efraín".



El comunicado concluye diciendo que se seguirá un camino hacia la impunidad "en la medida en que la verdad solo ha sido entregada a medias, en la medida en que el Estado ecuatoriano ha solicitado el archivo de las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego de que el Estado no se ha comprometido a que el Equipo de Seguimiento Especial, diseñado por ese organismo, siga su trabajo; mientras la Fiscalía General del Estado siga negando las diligencias solicitadas por los representantes de las víctimas y no se abran nuevas líneas investigativas sobre las medidas de prevención antes del secuestro y sobre el manejo de la crisis; en tanto las pericias de suma importancia sigan siendo postergadas; y, luego de que se ha insinuado que los hechos ocurrieron en Colombia y no en Ecuador.

JUSTICIA