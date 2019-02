Eln y disidencias se unieron en Arauca para controlar la frontera

El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Besten, denunció que el Eln y las disidencias de las Farc firmaron una alianza para atacar a la Fuerza Pública y mantener el control de la frontera con Venezuela.

En entrevista con EL TIEMPO afirmó que algunas autoridades del país vecino son cómplices y facilitan el accionar delictivo de estos grupos armados, que se lucran del narcotráfico y el contrabando en la zona.

¿Cuál es la situación de orden público en Arauca?

Desde hace 22 días se registra en el departamento una arremetida contra la Fuerza Pública, principalmente de las disidencias de las Farc. Este fin de semana atacaron con explosivos las estaciones de policía de Tame y Arauquita.



Hace 15 días perpetraron un ataque igual en Saravena. Sumado al asesinato de un patrullero.

Pero lo grave es que inteligencia confirmó que estos ataques son acciones conjuntas entre las disidencias y el Eln, lo que nos coloca en una situación muy difícil.



Esto conllevó que este fin de semana fueran asesinadas seis personas, entre ellas hay dos ciudadanos venezolanos, y todo apunta a que son retaliaciones o ajusticiamientos en medio de actividades delictivas.



¿Cuál es el objetivo de esta alianza?

La información que se maneja es que las disidencias llegaron desde el lado del Guaviare, lo que era el frente primero de las Farc. Su objetivo: el control territorial para el narcotráfico y aprovechar al máximo la frontera con Venezuela.



¿Cuál es la situación en la frontera?

Arauca es un departamento libre de cultivos de uso ilícito, lo que generó otra modalidad delictiva que es el contrabando.



Esto llevó a una corrupción en la frontera, especialmente en algunos organismos de control del país hermano. El paso del ganado es controlado por la Guardia venezolana o grupos ilegales, al igual que el movimiento del queso, la gasolina y la carne, inclusive la que se vende al menudeo. Y esta situación ha hecho que la frontera se vuelva un corredor del microtráfico o narcotráfico que viene del sur. Es decir, que viene del Guaviare, pasando por el Meta, Casanare y llega Arauca, y que manejan las disidencias. Venezuela se volvió un espacio muy complicado para control territorial, y eso nos empeora la situación.

¿Esa complicidad de las autoridades venezolanas facilita el accionar de los delincuentes colombianos?

La situación es así: hace tres días, las disidencias retuvieron a unos funcionarios de Corporinoquia, junto con un ganadero y un funcionario de la alcaldía de Arauquita. Les quitaron el carro, luego los pasaron a Venezuela y luego los liberaron. Pero fue un hecho que nos generó una gran incertidumbre y nos dejó en una situación difícil, desagradable y muy complicada.



¿La actual situación política en Venezuela pudo incidir?

Esa incertidumbre de no saber quién manda puede influir en que se haya incrementado el accionar delictivo en la frontera, eso es indudable.



¿Alias Pablito, uno de los más beligerantes del Eln, está en la frontera?

De los tres frentes del Eln en Arauca, el ‘Domingo Laín’ es el de mayor influencia y poder y tiene a ‘Pablito’ como su jefe.



Los informes de inteligencia lo sitúan circulando en la frontera. En una frontera que más que porosa lo que no tiene es control, sumado a una connivencia entre el actor armado y algunas fuerzas de control del Estado venezolano. Esto ha permitido que ‘Pablito’ pase a los dos países y permanezca principalmente en Venezuela.



¿Dónde se ubica ‘Pablito’ en Colombia?

Por inteligencia se detectó que en octubre o noviembre del año pasado estuvo en territorio colombiano, en las montañas de San Camilo, que conforman un corredor entre Boyacá, Arauca y Casanare; allí, al parecer, estuvo unos días.



Pero permanece más en Venezuela, allá está protegido.



El presidente Iván Duque rompió todo acercamiento con el Eln. ¿Cómo analiza la situación?

Yo comparto la posición del presidente Duque, tienen que existir unas condiciones para que se pueda volver a la mesa, como que liberen a todos los secuestrados y no haya más secuestros. Pero con base en la experiencia que tuvimos con las Farc, el diálogo es la única salida. Por eso es importante mantener una puerta abierta.



¿Valió la pena la paz con las Farc?

Nosotros los ciudadanos de Arauca vivimos la diferencia entre el antes, durante y el después del proceso de paz. Y seguimos pensando que fue una buena decisión porque las muertes violentas bajaron significativamente y de una u otra forma hemos logrado consolidar nuestro territorio.



El diálogo es la salida a una confrontación de años.



