Con explosivos atacan estación de policía en Tame

Sólo daños materiales dejó un ataque con granadas de fragmentación a la estación de policía en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca.

La acción se registró la tarde de este sábado cuando dos sujetos que se movilizan en una motocicleta de alto cilindraje lanzaron dos granadas de fragmentación, una de ellas explotó y la otro no alcanzó a activarse, dándose la reacción de los uniformados que no lograron reducir a los terroristas.



La explosión del artefacto causó daños en un vehículo de la institución, mientras que ningún uniformado resultó herido.



La presencia de la granada que no detonó hizo que las autoridades acordonaran el lugar, mientras los técnicos antiexplosivos procedieron a realizar la detonación de manera controlada.



Todo parece indicar que serían milicianos guerrilleros del Eln los responsables de esta acción que han mantenido una serie de ataques contra miembros de la fuerza pública, la infraestructura y asesinatos selectivos.



