Colombia pedirá a Cuba la extradición de jefes del Eln

"No hay razón jurídica, ética, política que justifique que unos protocolos que no obligan al gobierno Duque sean aplicados", esa fue la respuesta que dio este lunes el Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, al gobierno cubano tras la petición que le hizo para colaborar con la captura de los 10 negociadores que permanecen en la isla.

Cuba, luego de ese pedido de Colombia, había dicho que iba a dar cumplimiento a los protocolos pactados en caso de ruptura de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Eln, que permitirían un plazo para que los negociadores de la guerrilla salgan de la isla.



Sin embargo, el comisionado Ceballos enfatizó en que "no hay protocolo que ampare el terrorismo". Con esto, agregó Ceballos, "el gobierno nacional insistirá en la entrega inmediata de los miembros de la delegación del Eln que permanecen en Cuba porque como organización reconocieron su autoría". El Gobierno colombiano los pedirá en extradición.



El comisionado de paz, luego de resaltar que hay una obligatoriedad de países de colaborar con la justicia colombiana, rechazó lo dicho por el Eln que reconoció la autoría al decir que fue una "acción legítima". Ceballos dijo que como lo ha reiterado la comunidad ese acto fue un acto terrorista y no está contemplado bajo el derecho internacional humanitario.



"El Consejo de Seguridad de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado el atentado como terrorismo. El único camino que hay no es el cumplimiento de protocolos, después de la calificación que ha hecho la comunidad internacional y nuestro Fiscal General de la Nación", enfatizó Ceballos, quien añadió que con Cuba hay un tratado de extradición vigente desde 1932, conservando las relaciones diplomáticas.



A su turno, el canciller Carlos Holmes Trujillo agradeció la solidaridad de distintos países que han expresado con Colombia y resaltó el comunicado del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que señala que el hecho perpetrado por el Eln es un acto terrorista.



"El Consejo de Seguridad subraya que autores del atentado, es decir Eln, deben ser juzgados cualquiera que sea su rol, y está instando a todos los Estados miembros de la organización a que cumplan a luchar contra el terrorismo. Los miembros del Consejo lo condenan de manera tajante", dijo el canciller.



REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA