Atentado al Nogal, mis reflexiones 16 años después

Hoy conmemoramos los diez y seis años del atentado al Club El Nogal. Para algunos es válido ya no hablar más sobre el mismo y pretender que al no mencionarlo se va a olvidar el mayor atentado urbano de las Farc, en pleno estado de conmoción interior contra objetivo militar y población civil ajena a la guerra.

Aunque quieran borrarnos de la mira de algunos, me siento feliz, pues la Agencia Nacional Jurídica de Defensa del Estado ha decidido congelar el proceso por treinta días para revisar una demanda que aglutina a varias familias que sufrieron la inhumanidad de la guerra.



Desde mi conocimiento no jurídico, esta agencia tiene la responsabilidad de defender sus intereses y esclarecer la verdad de los hechos para que se cumpla la administración de justicia. Tendrán la oportunidad dentro del expediente de verificar con aquellos testigos de la Fiscalía, Das y otras entidades del estado porqué hubo omisión, negligencia y otras situaciones “non santas” y no tomaron cartas en el asunto.



Como demandantes esperamos que hagan a conciencia su tarea. Aprovechamos para rendirle admiración a la magistrada, investigadora de la Fiscalía, e informante, que entregó piezas claves que aportaron verdad dentro del proceso.



Hoy, a pesar de que estamos en este aniversario de un día que cambió la vida de 36 familias que perdieron a sus seres queridos y de 198 que pusimos nuestra piel en ese escenario de guerra que no nos pertenecía, vuelco mi mirada hacia las víctimas del atentado a la Escuela de la Policía, General Santander.



No deseo que a la vuelta de unos años los quieran dejar en el anonimato como lo quieren hacer con nosotros, convirtiéndolos en una mera estadística. Tampoco deseo que aquellos que encuentren verdades incómodas de lo ocurrido los quieran matonear o silenciar. Hoy, públicamente ofrezco mi acompañamiento a las familias de aquellos que callaron para siempre y de otros postrados que aún se preguntan ¿porqué yo?



Hace siete años levantamos la bandera de la reconciliación, sin conocer los intentos que se estaban tejiendo para lograr la paz, y hace dos años vivimos las mieles del Acuerdo de Paz a pesar de sus dificultades. Escuchamos algunas víctimas del atentado al Club El Nogal el perdón de las Farc.

Hemos buscado incansablemente la verdad de lo ocurrido. Hemos logrado algunas modestas reparaciones y seguimos esperando justicia.



Quise untarme en hacer paz, aportar metodologías para tender puentes entre opuestos, vivir en zonas veredales, luego en espacios territoriales, para apoyar el tránsito de la guerra a la paz del miliciano, de las víctimas y de las comunidades.



Escuché historias de víctimas y de quienes entregaron las armas, para comprender las causas y buscar soluciones. Comencé la construcción de núcleos de reconciliación en los territorios, y sentí la esperanza de un nuevo renacer.



Sentimos que la paz está en cuidados intensivos. No queremos quedarnos impávidos por la atmósfera bélica que vive nuestro país, y echar al traste el camino de la paz. Seguimos buscando alternativas con empresarios, líderes de diferentes tendencias y géneros, intelectuales y víctimas. Es obligación de todos recomponer la seguridad, la defensa por la vida y lograr convivencias sanas.



BERTHA LUCÍA FRIES MARTÍNEZ

Víctima del Atentado de las Farc al Club el Nogal