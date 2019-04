Vaya a Monserrate en Semana Santa: vea los horarios, rutas y tarifas

Funicular

Si prefiere viajar por tierra, el funicular es una excelente opción. Funciona así:

Lunes a sábado: 6:30 a.m. a 11:30 p.m.

Domingos: 5:30 a.m. a 4:30 p.m.

Festivos: 6:30 a.m. a 4:30 p.m.

Costo: Entre 10.000 y 21.000 pesos, dependiendo del día elegido, edad y número de trayectos. .