Lo que costará sacar el pasaporte colombiano en 2019

El Ministerio de Relaciones Exteriores, tras el incremento del impuesto de timbre, y a partir del 1 de enero, cambió el costo de expedición de pasaportes para quieres realicen el trámite en Colombia.



La libreta del pasaporte conserva el mismo valor y el aumento es de mil pesos, correspondiente al impuesto a nivel nacional.

Si bien las tarifas base establecidas por la Cancillería no se modifican, el valor total sí cambia con base en los valores del impuesto de timbre, que es una contribución con la que el Departamento Administrativo de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) grava los diferentes bienes y servicios que suministra el Estado a través de sus entidades.



El aumento de mil pesos aplica tanto para el pasaporte ordinario como para el ejecutivo.



El primero queda costando 166.000 pesos y el segundo 256.000 pesos.



No obstante, no existe variación de precios por el momento, para los pasaportes que se expidan en el exterior.



Los precios se pueden consultar en: https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/conozca-nuevas-tarifas-pasaportes-rigen-partir-1-enero-2019-territorio-nacional



