Cambian fecha de subasta de energía para cubrir hueco de Hidroituango

El Gobierno aplazó un mes la subasta de energía firme que tuvo que adelantarse para cubrir el déficit futuro que tendría el país por el incumplimiento del proyecto Hidroituango, a partir del año 2021.

A través de la resolución 142 del 2018, fechada el pasado 7 de diciembre, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), decidió que el nuevo proceso ya no será a finales de enero, sino que se ejecutará el 28 de febrero.



Las principales razones para tomar le decisión fue la necesidad de aclarar dudas de la firma XM, operador del mercado eléctrico, sobre el cambio en el mecanismo para las subastas del cargo por confiabilidad (ya no será por puja hacia abajo sino en sobre cerrado) y para estudiar ajustes que permitan la entrada de nuevos agentes con proyectos de generación térmica con base en gas licuado del petróleo, conocido como GLP, el de los tradicionales cilindros.



En este sentido, las empresas Consultoría Regulatoria SAS y Plexaport SAS le remitieron a la Creg comunicaciones solicitando un ajuste regulatorio para permitir que proyectos que usen el GLP como combustible puedan participar en la subasta del cargo por confiabilidad, remuneración que pagan los usuarios cada mes en sus facturas para tener el servicio disponible hasta en las condiciones de sequía más críticas, financiando la expansión con nuevas plantas.



Una vez se haga la subasta, el 1 de marzo del 2019 la Creg publicará los resultados informando los proyectos que fueron seleccionados, mientras en los 20 días siguientes entregará los contratos o garantías de certificación de actividades de operación y mantenimiento.

A revisar bien los proyectos

No obstante, al interior del mercado eléctrico hay preocupaciones porque los proyectos que participen en la subasta puedan estar listos en los tiempos que se necesita.



Lo anterior porque normalmente la planeación de la expansión de la capacidad se hace en un horizonte de cuatro a cinco años, pero la crisis de Hidroituango obligó a adelantar las cosas y ahora el proceso se hará en menos de tres años.



Según Alejandro Lucio, director de la firma Óptima Consultores, y experto en el sector eléctrico, lo importante es que los interesados en participar en la subasta, a la cual se prevé que lleguen principalmente proyectos térmicos, realicen muy bien sus análisis de riesgo para que las nuevas plantas entren en los tiempos esperados.



La Creg señaló que ampliar los plazos para todos los pasos del proceso de subasta no es viable, dado que conlleva a que se aumente el riesgo de no disponer con la energía firme para el período a subastar.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios de EL TIEMPO

En Twitter: @omarahu