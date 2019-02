Se conocen las primeras villas urbanas del Paramount Miami

El año 2019 trae las primeras villas urbanas de la “Súper torre” de Downtown Miami, Paramount Miami Worldcenter, y comienza la cuenta regresiva oficial de culminación del proyecto.

Los desarrolladores guardaron lo mejor para el final, presentando una colección exclusiva de solo cuatro villas de dos pisos. Prometiendo un nuevo nivel de lujo en la ciudad, las grandes residencias independientes cuentan con tres habitaciones, un estudio y cuatro baños, una azotea para entretenimiento y piscinas privadas.



Ubicado a pocos pasos del spa en el nivel de la piscina, estas villas ofrecerán acceso directo al estacionamiento para mayor comodidad. También estarán a solo un viaje en ascensor hacia el Skyport, en caso de que el futuro de los autos voladores se convierta en realidad y se encuentren obstáculos regulatorios.



Los residentes de Paramount no tendrán nada que envidiar al Times Square de New York y su estilo de vida amigable para los peatones, abundante en cultura y entretenimiento, ya que se encuentra ubicado a poca distancia a pie de los lugares de interés cultural y de entretenimiento más famosos de la ciudad, como el Adrienne Arsht Center, el Pérez Art Museum Miami, Phillip y Patricia Frost Museum of Science y el American Airlines Arena, los residentes estarán a pasos de la bahía de Miami y la variedad de tiendas, restaurantes y vida nocturna planeada para este desarrollo de uso mixto.



"Estamos encantados de presentar nuestra colección limitada de villas de lujo, que ofrece lo mejor de ambos mundos: una casa unifamiliar en las alturas en un entorno metropolitano", dijo el desarrollador Dan Kodsi. "Hemos guardado lo mejor para el final. Estas villas atraerán a un comprador muy especial, de los que aprecian tener el mundo al alcance de sus manos”.



La única torre residencial actualmente a la venta dentro del proyecto de uso mixto de Miami ha aparecido en titulares internacionales con su terraza, que se estrenará como la plataforma de servicios más grande de los EE. UU., extendiéndose 90 pies por encima del centro de Miami con una extraordinaria variedad de opciones y amenidades entre los que podemos mencionar el primer campo de fútbol elevado, dos canchas de tenis; una piscina estilo resort, múltiples cabañas, entre otros.



Conocido como el edificio más equipado del país y reconocido por su variedad cultural al tener más de 50 nacionalidades representadas entre sus compradores, Paramount tiene el 85 por ciento vendido con $ 400 millones de dólares en ventas de sus más de 500 residencias con vistas a la ciudad y a la bahía. El complejo además presentará nuevas sorpresas para sus exclusivos compradores.