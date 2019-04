¿Compró casa y la va a recibir? Tenga en cuenta varios detalles

Sea nueva o usada, en arriendo o propia, al momento de recibir una vivienda hay que evaluar varios aspectos para evitar sorpresas ‘después de’.



Inicialmente, Víctor Bello Mejía, director Comercial de la inmobiliaria Bozzimbett, recomienda realizar una inspección física de la propiedad. Esto significa hacer un inventario del estado en el que se recibe, lo que –por ejemplo– obliga a verificar que puertas y ventanas abran y cierren correctamente.

El directivo también resalta la importancia de revisar los sistemas hidráulicos y eléctricos, y averiguar en las empresas de servicios públicos que la propiedad no presente deudas por ningún concepto.

“Igualmente, es fundamental observar el estado de la pintura y que el inmueble no tenga problemas de humedad, ya que a futuro esto puede significar un problema más grave y afectar la estructura y, claro, el bolsillo del comprador”, anota Bello, quien agrega que también se debe observar el estado de los pisos, es decir, que no tengan fisuras, pizcas de pintura o grietas.



Del mismo modo, en el caso de ser en arriendo, Bello expresa que “la revisión debe ser minuciosa, para que al momento de entregar el inmueble, el propietario o la agencia arrendadora no generen cobros adicionales por trabajos, daños o problemas que no fueron ocasionados por el inquilino”, señala Bello.

Clases de compradores

A las opiniones se suma Ana Isabel Castro, asesora de ICastro Inmobiliaria, quien indica que hay tres tipos de compradores: el que adquiere el inmueble para uso y beneficio personal, el que lo compra para rentar y el inversionista que remodela y vende después.



“En los tres casos es importante verificar que las condiciones de la edificación sean las adecuadas, si es vivienda nueva, la constructora está obligada a entregar un inventario de su estado y si existe algún daño esta responderá con un tiempo de garantía de un año”.



Es importante comprobar el correcto funcionamiento y la instalación de los servicios (agua, luz, gas natural). Si se entrega con algunos electrodomésticos, se debe verificar su estado; por ejemplo, que las perillas y fogones de la estufa funcionen correctamente y que el extractor de olores y el calentador de agua enciendan sin ningún inconveniente, entre otros.

De la misma manera, Castro añade que en el caso de la vivienda usada, “el cliente debe fijarse muy bien y dejar constancia en una cláusula por escrito del estado de la propiedad, ya que una vez firmada la promesa de compraventa se da por hecho la conformidad de las dos partes, de modo que después de la firma de escritura, no habrá espacio para reclamos si todo está dentro de las condiciones pactadas inicialmente”.



Además, la asesora resalta que, es muy importante verificar que los espacios y las zonas comunes se adapten a las necesidades de cada familia, para que de esta manera eviten problemas y desistimientos. “Si hay una persona con discapacidad o de la tercera edad, es fundamental contar con servicio de ascensor, al igual que analizar si los espacios se adaptan al tamaño de los muebles y electrodomésticos, ya que en muchas ocasiones se presentan inconvenientes no planificados, por ejemplo, por estrechez de las escaleras”, añade.

En propiedad horizontal

De acuerdo con lo anterior, Luis Javier Reyes, gerente de AR Inmobiliaria, señala que un aspecto esencial y que pasa bastante desapercibido por los compradores en conjuntos residenciales tiene que ver con la administración, el presupuesto y el mantenimiento de las zonas comunes.



En el caso de comprar en una propiedad horizontal, se debe pedir el acta de la asamblea anterior; esto, con el fin de analizar qué paso en el periodo precedente y cuáles son los proyectos u obras que se van a realizar en el futuro. “Lamentablemente, es algo en lo que nunca se fijan los compradores y que es muy importante, pues de esta manera se sabe con anticipación el estado del inmueble en su totalidad”, agrega.



Otro aspecto, que también tiene que ver con la administración, es la calidad y la cantidad del presupuesto residencial. “Saberlo permitirá tener un ahorro durante los primeros años sin cuotas extraordinarias”, dice Reyes.

Además, antes de comprar es necesario verificar toda la tradición del inmueble, o sea, que no tenga ningún embargo y que esté libre de todo concepto. Luego, en el momento de recibirlo hay que revisar si la estructura es sólida, más aun si la edificación es antigua.



El directivo anota que “actualmente, lo que está pasando en ciudades como Bogotá, es que hay muchos edificios de más de 30 y 40 años, por lo que sus ascensores, –si los tienen– pueden ‘sacar la mano’ en cualquier momento. Por eso, hay que asegurarse de que se les haya hecho un mantenimiento efectivo, ya que eso valoriza o desvaloriza la propiedad”.



Por otra parte, debe verificar las amenidades del conjunto y zonas como la piscina, ya que por lo general estas abarcan gran parte del presupuesto total y si llegan a tener fisuras o daños mayores, tendrá que invertir más dinero con una cuota extraordinaria alta.



“Lo importante es estar atentos a todos los detalles o asesorarse con una inmobiliaria que se encargue de hacer un estudio de mercado adecuado, que no solo le muestre lo bonito de la propiedad sino también como está la zona y la historia del inmueble”, concluye.

Venda más rápido con estos consejos

Consignar el inmueble en inmobiliarias reconocidas y establecer un precio justo y competitivo frente a las ofertas del mercado son algunas prácticas que permiten vender rápidamente, explica Víctor Bello Mejía, director Comercial de la inmobiliaria Bozzimbett. Esto significa, por ejemplo, que el que vende le facilite al asesor inmobiliario el certificado de libertad para verificar si hay embargos, hipotecas y afectaciones familiares, entre otros.

‘Engallando’ el inmueble usado para venderlo fácilmente

Estar al tanto de las tendencias de diseño, limpiar la propiedad y hasta usar esencias al mostrarla, son consejos relacionados con la venta de la oferta residencial de segunda.



En detalle. Luis Javier Reyes, gerente de AR Inmobiliaria, comenta que para vender más rápido hay que mirar temas que, aunque parecen minucias, son determinantes. Él cita el caso del tapete, que si se encuentra en mal estado ‘espanta’ a los clientes.



A tono. Una buena ‘mano’ de pintura también es clave para la buena presentación. Se recomiendan tonos claros, si la idea es ver los espacios más amplios.

El precio. Aunque esta variable no tiene que ver con la parte física del inmueble, el directivo aconseja verificar que sea competitivo, pero al mismo tiempo acorde con el mercado.



El vendedor. Ana Isabel Castro, asesora de ICastro Inmobiliaria, menciona que la imagen de quien ofrece la vivienda también es importante; esto significa mostrar seguridad y enviar el mensaje correcto de que de que lo ofrecido es lo mejor.



Sin recargar. Además, hay que procurar que el inmueble no tenga contaminación visual, desorden o suciedad.



Ofertar el inmueble. Frente al alistamiento, Víctor Bello Mejía, director Comercial de la inmobiliaria Bozzimbett, anota que tras las reparaciones de rigor, como las intervenciones a posibles daños estructurales, lo que sigue es ubicar avisos de ventana y promocionar la propiedad en portales efectivos.



DIANA MARCELA DÍAZ G.

Redacción Vivienda