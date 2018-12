Más reformas y crecimiento se esperan el otro año

Año de reformas y de desinversiones importantes del sector público. Así será el 2019 en materia de economía y negocios, en medio de la expectativa de que se consolide la recuperación del ritmo de crecimiento de la producción.

En cuanto a las reformas, el Gobierno ya manifiesta su intención de llevar al Congreso, a las sesiones que arrancan en marzo, una reforma pensional. Unos cambios que, para lograr que más gente tenga la posibilidad de una pensión al alcanzar la edad del retiro, probablemente eleve las edades de jubilación o disminuya los porcentajes del ingreso del trabajador que se convertirán en mesada, manteniendo las reglas de juego para los trabajadores actuales de más edad, y aplicando los cambios a quienes se jubilarán dentro de muchos años.



Así mismo, ya se destaparon las cartas de una reforma de las regalías, cuyo debate deberá tomar lugar en el Congreso, y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, también planteó la necesidad de reformar los subsidios.



Entre tanto, vienen ventas importantes de negocios que son de propiedad estatal o son operados por el Estado. Dos de estas operaciones son consecuencia de inconvenientes que obligan a la enajenación de los activos.



Así, por ejemplo, la operación y servicio de energía de Electricaribe será entregada este año a nuevos inversionistas privados. La empresa fue intervenida desde hace dos años –tiempo desde el cual dejó de ser operada por su propietario, Gas Natural Fenosa para ser administrada por el Estado–.



Entre tanto, en el 2019 se deberán concretar las ventas de importantes filiales de Empresas Pública de Medellín (EPM). La compañía antiqueña de capital oficial tiene que salir de esos negocios para obtener recursos con los que compensará las pérdidas que le está dejando el descalabro del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango.



De otro lado, el Gobierno Nacional continuará el proceso de venta de su participación en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), empresa que opera con la marca Movistar y es propiedad mayoritaria de la multinacional española Telefónica.



En general, la dinámica de la economía el año entrante estará pendiente de que las disposiciones de la ley de financiamiento combinadas con una agresiva restricción del gasto público permitan que el déficit de las finanzas oficiales cumpla las metas.

Se espera que el Banco de la República, quizás en el segundo semestre, eleve sus tasas de referencia, lo que, a su vez, haría subir los intereses que los bancos comerciales les cobran a empresas y hogares. Sin embargo, ese traslado de las tasas del Emisor a la banca comercial no es inmediato, por lo cual, por esa razón, no debería haber incrementos de los intereses al público el año entrante.



Igualmente, hay temores frente al aumento del desempleo, que ya se ha sentido durante el 2018, además, con un aumento del trabajo por cuenta propia. La manera como debería frenarse esa tendencia es que sea realidad el mayor crecimiento económico, y sea suficiente para generar los nuevos empleos que se necesitan.

Plan de desarrollo

Para la primera semana de febrero se espera que el Gobierno presente el proyecto de ley definitivo del Plan de Desarrollo para su mandato.



El plan es la hoja de ruta en la que se consignan las grandes metas del periodo presidencial, las estrategias que permitirán buscar su cumplimiento, así como los recursos que se destinarán para ellas.



El Congreso deberá discutir el plan, y en ese proceso cabrán seguramente modificaciones. Sin embargo, si por algún motivo el Congreso no lo aprueba, se adoptará automáticamente el proyecto original.



Las principales metas del plan son aumentar el empleo en 1,6 millones de puestos; reducir la pobreza en 2,9 millones de personas, y la pobreza extrema en 1,5 millones.

Para llegar a estos objetivos, será necesario que la productividad aumente a una tasa de 1,1 por ciento anual, frente al 0,65 por ciento de los años recientes, y que la inversión pase de 22 a 27,5 por ciento del PIB.



Las herramientas serán una mejora en las normas; más bienes públicos para el sector productivo; acelerar la transformación digital; conectar territorios, gobiernos y poblaciones; una política social moderna, y gestión pública efectiva.

Reforma pensional

Tras varios años de plantearse y pensarse, el Gobierno ya ha manifestado la intención de presentar una reforma del sistema de pensiones que sería radicada en el Congreso en el periodo legislativo que comienza a mediados de marzo.



Si bien el sistema de pensiones comienza a presionar menos las finanzas públicas, el problema de fondo es que la mayoría de los trabajadores colombianos, incluso estando afiliados, no alcanzan a cumplir los requisitos necesarios para pensionarse.

Por ese motivo, se viene insistiendo en la necesidad de reformar los regímenes actuales, con el objetivo principal de que se aumente la cobertura y haya una mayor probabilidad de que las personas garanticen un flujo de ingresos para cuando alcancen sus edades de retiro.



Muy seguramente la reforma no apuntará solamente a las pensiones sino a todo el sistema de protección de la vejez, que incluye, además, herramientas para quienes están afiliados pero no alcanzan la pensión -a través de la figura de los beneficios económicos periódicos (BEP)- y el sistema de subsidios para quienes no les es posible ahorrar, conocido como Colombia Mayor.

Reforma de regalías

El creciente rechazo a la actividad petrolera y minera de los últimos años, tras la reforma del régimen de regalías que les quitó recursos directos a las regiones productoras, ha llevado a diversos expertos a plantear la necesidad de introducir cambios en este régimen, manteniendo la filosofía de distribuir los recursos en todo el país.



El cambio, que requiere un acto legislativo, es visto como necesario no solo por el Gobierno sino por las empresas. Según la Asociación Colombiana del Petróleo, esta fue una de las acciones prioritarias que plantearon las empresas, para viabilizar las operaciones, en un reciente estudio de perspectivas de inversión . El 60 por ciento de las empresas petroleras consultadas señalaron que junto a esta tarea también hay que trabajar en los mecanismos de participación ciudadana.



Y es que si bien el presupuesto de regalías aprobado para 2019 y 2020 suma 24,2 billones de pesos, el Gobierno ha llamado la atención en la necesidad de hacer cambios para movilizar 11 billones que están en cuentas bancarias y para que estos dineros se vean en iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Operador eléctrico

Luego de dos años de intervención de Electricaribe, uno de los temas claves será conseguir operador u operadores para el servicio eléctrico de la costa Atlántica, que requiere millonarias inversiones.



Para ello, la administración de Iván Duque decidió que se tomará todo el 2019, ya que, según la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, ofrecer toda la empresa, que tiene el 25 por ciento del mercado, implicaba esperar a que llegara un agente nuevo al país, porque cualquier agente actual superaría el tope de comercialización.



Pero, además, según Suárez, los inversionistas potenciales dijeron que en un mercado tan riesgoso (con problemas de cartera) no es viable girar un cheque de mínimo 7 billones de pesos a 10 años para llegar a Colombia.



Y es que mientras la conducta de los usuarios siguió igual (fraude) lo que será un tema espinoso que resolver, también lo será la definición de un ajuste tarifario para apalancar las inversiones, cuyo impacto definirá la nueva agente interventora en conjunto con la Superintendencia de Servicios, en la senda (grado de ajuste de precios) que finalmente presenten a la Creg.

La venta de Coltel

La Nación va tras otro intento por vender su joya en el sector de telecomunicaciones.

Se trata del 32,5 por ciento que tiene en la empresa Colombia Telecomunicaciones (Coltel). El proceso se adelantará bajo una segunda etapa porque en la primera no hubo ofertas del sector solidario, al cual por ley debió ofrecerle las acciones. En total, son 1.100 millones de acciones, cuyo precio estimado es de 2,28 billones de pesos, a razón de 2.075 pesos cada una.



El traspaso de este activo y de otros de tipo público es parte de las desinversiones para disponer de recursos que permitan apalancar las finanzas del Estado.

Coltel ocupa el segundo lugar en la industria de las telecomunicaciones en Colombia por número de usuarios, con 2,7 millones.



Además, es la segunda compañía en el país por número de usuarios de telefonía móvil, seguida de cerca por UNE Telecomunicaciones en internet y telefonía fija.

La empresa es controlada por el grupo español Telefónica, con 67,5 por ciento, pero ha manifestado que no está interesada en adquirir las acciones. Por ello, según analistas, es posible objetivo de AFP y fondos de capital privado.

EPM, tras fondos

EPM (Empresas Públicas de Medelllín) saldrá de parte de los activos en Colombia y Chile. En su caso particular, usará los recursos para hacerle frente a la contingencia de Hidroituango.



El concejo de Medellín ya autorizó a la administración de EPM la venta de la participación del 10,1 por ciento en ISA, algunas acciones de representación minoritaria en un grupo de empresas -que sumadas se pueden valorar en 30.000 millones de pesos- y en forma paralela, también los títulos de propiedad en Chile (Aguas Antofagasta (adquirida en 965 millones de dólares) y el Parque Eólico Cururos (inversión de 227 millones de dólares).



En total, son entre 3,5 y 4 billones de pesos que se prevén fortalecerán la caja de la empresa integrada antioqueña.



De antemano, Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) ha manifestado que no readquirirá las acciones de EPM en la primera, mientras que Fitch Ratings Colombia señaló que la no materialización de la venta de activos y el atraso en la entrada en operación de Ituango podría incrementar el endeudamiento de la fima.



REDACCIÓN ECONOMÍA