¿Quiere tomar en arriendo una vivienda y, luego,  comprarla? Tome nota

Desde febrero pasado, las familias pueden ingresar al sitio https://semillerodepropietarios.com.co, donde, a la fecha, ya hay más de 150.000 inscritos; base de datos que se ha depurado en función de los requisitos. De hecho, tras un plan piloto en Bogotá, este martes se entregaron las primeras 170 viviendas, de 40.000 que se gestionarán este año. Para el cuatrienio, la meta de Semillero de Propietarios es llegar a 200.000.

Según el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, además de la plataforma, está la opción a través de las oficinas del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), que es aliada del programa, lo mismo que los constructores que convocará el programa.



Pero, ¿qué es Semillero de Propietarios?



Es un programa de arrendamiento social que ayuda a los colombianos que ganan menos de 2 salarios mínimos, es decir, $ 1'656.000, a tener una vivienda mediante el subsidio de una parte del canon de arrendamiento.



¿Cómo funciona?



Los beneficiarios podrán suscribir contratos de arrendamiento con opción de compra por un periodo de 24 meses, tiempo durante el cual el Gobierno Nacional les ayudará con un subsidio de hasta $ 500.000 para el canon de arrendamiento para vivienda de interés prioritario (VIP) o de interés social (VIS).



Las familias beneficiarias hacen un copago a la cuota del arriendo y destinan otro monto a un ahorro mensual. O sea, una familia que recibe $ 500.000 de subsidio, aporta $ 150.000 adicionales para el canon y debe ahorrar mensualmente $ 200.000.



Además, con los ahorros alcanzados durante los 24 meses de arrendamiento, los beneficiarios podrán acceder al programa Mi Casa Ya, que les otorga la cuota inicial de su vivienda y un subsidio adicional a la tasa de interés por 7 años. Es decir, Semillero de Propietarios se articulara con el programa Mi Casa Ya.



¿Cuántos subsidios se entregarán?



Este año se entregarán los primeros 40.000 subsidios y para el cuatrienio, 200.000 a los hogares que podrán ahorrar y acceder a un crédito hipotecario.



¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario?



Como se anotó, tener ingresos inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($ 1'656.000), no ser propietario de una vivienda y no haber sido beneficiario de ningún subsidio familiar de vivienda. Además, después de inscribirse en el programa, contar con concepto favorable para suscribir el contrato de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra.



¿La inscripción en la plataforma tiene costo?

​

Es gratuita y no requiere de intermediarios.



¿Cuáles son los tiempos del programa?



Tras la entrega de las primeras 170 tarjetas y llaves, los primeros beneficiarios deberán, mes a mes, notificar en la plataforma de Semillero de Propietarios la información de los movimientos financieros, pagos y demás, para que el Ministerio de Vivienda realice el respectivo control. Son contratos de arrendamiento con opción de compra por un periodo de 24 meses; a partir del mes 14 del arrendamiento, los beneficiarios deben declarar su intención de comprar la vivienda que tienen en arriendo.



¿Qué viene?



En junio inicia el registro masivo de gestores inmobiliarios y viviendas, y ese mismo mes estará disponible el primer catálogo de viviendas para el programa.

Finalmente, en julio se comenzarán a abrir los primeros productos financieros, se suscribirán los contratos de arrendamiento y comenzará el programa a nivel nacional.



¿Cuándo se podrán escoger las viviendas y tomar en arriendo?



En junio se publicará el primer catálogo de viviendas disponibles y, en el mes de julio, comenzará la asignación de los primeros subsidios y los colombianos beneficiarios comenzarán a mudarse a sus nuevas viviendas.



El catálogo de oferta será publicado en los diferentes portales de vivienda en línea. Al lanzar el catálogo de viviendas, se dará a conocer cuáles serán esos portales específicamente.



¿Este programa solo aplicará para algunas regiones del país?



No. Semillero de Propietarios es un programa diseñado para favorecer a las personas que cumplan con las condiciones estipuladas en cualquier parte del territorio nacional. El acceso en las diferentes regiones dependerá de la oferta efectiva de viviendas postuladas.



¿Las viviendas que se tomarán en arriendo podrán ser nuevas o usadas?



Podrán ser nuevas o usadas para la fase de arrendamiento. La compra de la vivienda debe ser sobre edificaciones nuevas. Quienes arrienden una vivienda usada podrán aplicar a través del programa Mi Casa Ya para comprar una vivienda nueva de su preferencia. Con esta iniciativa, la idea es impulsar la construcción de 520.000 viviendas sociales durante el cuatrienio.



¿Con este programa se beneficiarán personas con alguna condición especial?



Contará con un 20 % de subsidios asignados con criterio de enfoque diferencial, donde se beneficiará a población víctima de desplazamiento forzado, mujeres cabeza de familia de bajos ingresos, las trabajadoras del sector informal, madres comunitarias, las personas de la tercera edad, miembros de comunidades étnicas, población en situación de discapacidad, miembros de la fuerza pública y los familiares de estos fallecidos en actos del servicio.



