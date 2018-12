‘Beneficio de buses de gas, casi idéntico al de eléctricos’

Con el convencimiento de que los buses eléctricos llegarán en algún momento al transporte masivo de Bogotá, cuando las condiciones económicas lo permitan, el presidente del gremio del gas natural (Naturgás), Orlando Cabrales, habla de las ventajas de ese combustible en la flota de TransMilenio.



Así mismo, el directivo se refirió al financiamiento de la posible planta regasificadora del Pacífico y al fracking, entre otros temas.

¿Por qué es mejor tener más producción nacional de gas?



Por un tema de seguridad energética. Por asunto de las regiones productoras. Por generación de regalías, impuestos y pago de derechos económicos. Además, los precios nacionales serán más bajos que los precios internacionales. Solo en costos de transporte se presentaría un gran ahorro. Coincido con la ministra Suárez en que se debe seguir apalancando la exploración nacional y el desarrollo de las áreas.



Pero mientras se habla de incentivar la producción, también se promueve el montaje de la regasificadora del Pacífico...



Si se incrementa el nivel de exploración, se puede elevar la producción de gas. Si se analizan las cifras de las entidades internacionales, como las de la Administración de Información de Energía de los EE. UU., se advierte que el potencial que tiene Colombia de gas en yacimientos no convencionales (YNC) es de 57 terapiés cúbicos (TPC). La cifra llama la atención si se compara con las reservas actuales de Colombia, que son de 4 TPC. Si se produce la mitad, se estaría multiplicando hasta por siete las reservas del país. A diferencia de muchos países, Colombia sí tiene un gran potencial de reservas en gas.



El plan de abastecimiento de gas de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) está más inclinado a la importación. La entidad no incorpora la visión de producción local, tarea que debe hacer la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Con respecto a la planta de Buenaventura, no es excluyente impulsar la producción nacional y al mismo tiempo tener en operación este complejo. Esta planta sirve para un propósito de confiabilidad eléctrica en una tarea similar a la que cumple la regasificadora de Cartagena.



Si las térmicas del interior del país se respaldan con gas natural importado, que es mucho más barato que el diésel, entonces que paguen por la capacidad disponible de esa nueva infraestructura, como lo hacen las térmicas de la región Caribe.



Si se está pensando en hacer una nueva subasta del cargo por confiabilidad en el primer trimestre del próximo año, el Gobierno Nacional debe dar las señales para que esa generación térmica sea con gas natural. Una planta de regasificación en Buenaventura, como la que hay en Cartagena, debe servir para un propósito de confiabilidad eléctrica.

¿Cuál es la ventaja del gas, en transporte masivo, sobre combustibles líquidos?



Lo que dicen las pruebas técnicas independientes, informes académicos y la experiencia en otros países, es que las disminuciones de material particulado, que es lo que afecta la calidad del aire, se reducen en casi 100 por ciento. Es decir, prácticamente no hay emisiones de material particulado fino o de óxidos de azufre. Es una gran ganancia para la ciudad. Y desde el punto de vista de las emisiones, el beneficio del gas natural es casi idéntico al eléctrico.



El beneficio del uso del gas natural en el transporte, y concretamente en TransMilenio, es casi idéntico si se usa la energía eléctrica para la movilización de los buses.



¿Por qué siguen las críticas de algunos sectores por el uso del gas natural en los

buses de TransMilenio?



Más que una crítica al uso del gas natural, lo que vemos es que hay una inconformidad por la no presencia de los buses eléctricos. Pero esto va a llegar en algún momento. El sector del gas natural no está en contra del uso de buses eléctricos para el sistema. Debe llegar a medida que los temas tecnológicos y económicos lo permitan, será muy bueno para Bogotá. Hay espacio para la llegada de otras tecnologías limpias. Incluso para el EuroVI en caso que se llegue a utilizar buses para ese combustible.



¿Cómo analiza el sector la flota de TransMilenio que utilizará el Euro V?



Todos los sistemas públicos de transporte en el país deberían operar con combustibles estándar Euro VI. El gas natural que se utilizará en la flota de 740 buses es bajo estándar Euro VI. El país puede llegar a tener la infraestructura para que el transporte público funcione con gas natural.



¿Cuál es su posición con respecto a la técnica del ‘fracking’ para el desarrollo de los YNC?



Lo que hizo la ministra María Fernanda Suárez de conformar una comisión de expertos para estudiar el tema es el camino adecuado. Para una operación responsable de los no convencionales hay que tener una buena regulación, buena supervisión de las autoridades y empezar a desarrollar pilotos que den información.

