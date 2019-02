Fedearroz llama a revisar origen de posible contaminación del cereal

Los productores de arroz del país, agremiados en la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), les pidieron a las autoridades sanitarias investigar el arroz que está en los contingentes de importación, toda vez que se han detectado trazas de metales pesados como el cadmio y el plomo.

En declaraciones al diariolaeconomia.com, el gerente de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, indicó que el inconveniente se ha presentado en algunas zonas del país, situación que preocupa a la industria porque ya hubo una multa para una empresa molinera, al parecer de Cúcuta, en Norte de Santander.



El dirigente gremial agregó que se debe mirar bien el tema porque el hecho se registró en zona de frontera, situación que hace necesario averiguar si se trata de arroz traído de otros países, o si de pronto el problema lo tiene el arroz colombiano.“Hicimos la toma de muestra de unos arroces importados de Ecuador y lamentablemente una dio positiva, lo cual no quiere decir que todos los arroces traigan ese problema, pero la invitación que estoy haciendo y la propuesta que le haré al ministro de Agricultura es que tenemos que hacer una reunión entre el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Fedearroz, la industria y la cartera agropecuaria para analizar la situación”, agregó al medio digital.

Revisión integral

“Necesitamos un plazo porque si bien el Invima tiene que hacer todos los muestreos, no es consecuente sancionar a toda la industria porque ella tampoco tiene la culpa”, agregó Hernández.



Y explicó que hay zonas en los que ni siquiera el agricultor es responsable porque hay fuentes de agua que tienen mercurio como consecuencia de la minería ilegal o producto de prenderle fuego a las socas de los cultivos.



Además, Fedearroz no descarta que también algunos fertilizantes pueden traer algunas trazas de cadmio y de plomo lo cual hace que el tiempo de investigación tarde hasta tres años teniendo en cuenta que el problema no es solamente de Colombia, ya que de Estados Unidos han llegado arroces con trazas de metales pesados.



“Lo único cierto, es que es muy importante llegar a una conclusión clara de donde proviene esto y fomentar los remedios para contrarrestar este tipo de problemas”, agregó.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS