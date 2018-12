No habrá IVA a comisiones por transacciones con tarjetas, dice ponente

A dos días de que se inicie el debate decisivo del proyecto de ley de financiamiento en plenarias simultáneas de Senado y Cámara, es poco lo que se ha logrado avanzar en las reuniones para definir la ponencia final.

Así lo hizo saber David Barguil, senador por el Partido Conservador, quien dijo, además, que el encuentro de este martes sirvió para revisar lo aprobado en comisiones y empezar algunas discusiones en torno a ese tema.



Por eso, los ponentes volverán a reunirse a eso de las 11 de la mañana de este miércoles para seguir trabajando en la ponencia que debe estar lista este jueves.



“Por Ley 5.ª, la discusión del proyecto (en plenarias de Senado y Cámara) solo puede empezar el viernes, así que nos iremos a (sesiones) extras la próxima semana”, dijo el parlamentario.

Acuerdo que tranquiliza a comerciantes

Por su parte, el senador Richard Aguilar, uno de los ponentes de la ley de financiamiento, precisó que hubo acuerdo para que las comisiones que cobran las entidades bancarias a los usuarios de tarjetas de crédito y débito no sean gravadas con el IVA.



Fenalco había dicho, horas antes de conocerse este acuerdo, que ese cobro sería un duro golpe para el consumo y la formalización de la economía. Según el gremio de los comerciantes, las compras vía este mecanismo se encarecerán indebidamente, lo que alentaría a los clientes a preferir el uso de efectivo y a no bancarizarse.



El gremio explicó que los comerciantes hoy pagan comisiones de adquirencia, que representaron en 2017, 1.3 billones de pesos con una tarifa promedio del 2.5 por ciento. Con el nuevo IVA de 19 por ciento, dicha tarifa subiría un 0,49 por ciento las comisiones.



Pero el senador Aguilar dijo que la propuesta en tal sentido, que venía del primer debate en las comisiones primeras conjuntas, será retirada. Explicó que solo se dejará en la ponencia que serán gravadas con IVA las comisiones que cobran las casas de cambio.



“Las comisiones de los servicios financieros no se van a gravar con ese impuesto. Esto se retira del articulado”, reiteró el senador de Cambio Radical.



El congresista reveló que la idea es radicar la ponencia final del proyecto de reforma tributaria este jueves, para votarla el lunes 17 de diciembre.

De otro lado, la Dian indicó que los impuestos pagados en Colombia registraron un crecimiento de 7,1 por ciento en noviembre frente al mismo mes del 2017, y dejaron a la entidad cerca de la meta del 2018.



En noviembre, el recaudo tributario fue de 13,03 billones de pesos, 860.000 millones más que en igual mes del 2017. Según la Dian, el valor acumulado de impuestos va en 132,6 billones, cifra que es un 3 por ciento más alta que la totalizada al mismo corte del año pasado.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS