Desde el lunes la ley de financiamiento se juega la recta final

Pese a que la lista de temas que intentaron ‘colgarle’ al proyecto de ley de financiamiento (más de 300 proposiciones) parecía no tener fin, este jueves, en horas de la tarde, se radicó la ponencia sin cambios sustanciales, salvo por algunos ajustes en lo relacionado con el IVA para las bebidas azucaradas y las cervezas; los beneficios para impulsar la economía naranja y las nuevas reglas para el pago del impuesto al patrimonio, como lo más destacable.

“No hay cambios sustanciales frente a la ponencia discutida en el primer debate”, coincidieron algunos parlamentarios al término de la jornada de reuniones de esta semana, en las que participaron ponentes, coordinadores y funcionarios del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, destacaron el ajuste realizado en el polémico tema del IVA plurifásico a las bebidas azucaradas y las cervezas.



Se acordó que los tenderos que expendan esas bebidas y cuyas ventas anuales sean inferiores a los 2.800 millones de pesos no tendrán que facturar ese impuesto, solo si se acogen al nuevo esquema de tributación simple, toda vez que en lo que van a pagar a la Dian están incluidos renta, IVA e ICA. Esto beneficiará al 80 por ciento de los tenderos.



Pero además, si tienen empleados y los formalizan, pueden descontar los pagos de su seguridad social, lo cual se convierte en un verdadero estímulo a la formalización de esos comercios, explicó Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático.



Agregó que dichos tenderos que opten por el régimen ordinario sí tendrán que facturar el IVA sobre esas bebidas.



Otro cambio destacable en la ponencia, que inicia su segundo debate el lunes en las plenarias simultáneas de Senado y Cámara, tiene que ver con estímulos para la llamada economía naranja.



Según los parlamentarios, se hizo una definición más precisa de los sectores que cobijan este renglón económico, como por ejemplo la industria del entretenimiento, del espectáculo, los parques temáticos, la creatividad, el cine y la diversión.



Para dichos renglones se amplió el plazo de beneficio de exención de renta de 5 a 7 años, pero además deben realizar inversiones de más de 340 millones de pesos en 5 años y generar mínimo tres empleos directos.

De la nueva ponencia también resaltaron el ajuste en la tarifa del impuesto al patrimonio, la cual pasaría de 1,5 por ciento a 1 por ciento para los patrimonios líquidos superiores a los 5.000 millones de pesos.



Para David Barguil, senador por el Partido Conservador, se mantiene el fondo de las fuentes de financiación y la visión del proyecto, es decir, primero no gravar con impuestos a los sectores populares, que contribuyan los de mayores ingresos, y fortalecer a los sectores productivos, bajando la carga tributaria para impulsar la generación de empleo y el crecimiento económico, lo que garantiza mayor recaudo.



Precisamente, uno de los aspectos para garantizar esos mayores ingresos tiene que ver con las herramientas que se le dan a la Dian para castigar a quienes evadan o eludan sus responsabilidades tributarias.



Richard Aguilar, senador por el partido Cambio Radical, llamó la atención en el sentido de que, en adelante, serán duramente castigadas las personas que en sus declaraciones tributarias omitan activos e incluyan pasivos inexistentes. Para ellas habrá castigos de entre 5 a 9 años de prisión.



Advirtió que también se incluye el delito de defraudación al fisco que dará cárcel de entre 4 a 8 años dependiendo de los montos que involucren esa falta, pues se castigará desde lo 200 millones. “Lo que se quiere con ello es enviar el mensaje contundente de que quien evada será castigado con severidad”, precisó.



No hubo cambios en los incentivos de renta para la construcción de hoteles en ciudades intermedias de más de 200.000 habitantes; tampoco se modificó los aspectos relacionados a las mega inversiones (tarifa del 27 por ciento); los inmuebles y bienes (yates, helicópteros) de personas naturales y sociedades quedaron con tarifa de impoconsumo del 2 por ciento (nuevos y usados), con excepción de predios con productividad rural.



Según los ponentes del proyecto, a pesar de que algunas iniciativas no se incluyeron en la ponencia, su discusión se mantendrá en los próximos días, como por ejemplo eliminar el IVA a los vehículos eléctricos (hoy tienen el 5 por ciento) y sus repuestos, un tema que se sigue discutiendo, sobre todo para el transporte masivo y otros sistemas a donde también hay que llegar, dicen.



No obstante, sí se excluyen del IVA los servicios de fomento deportivo, reparación y mantenimiento de buques de bandera colombiana. No tuvo acogida la imposición de una tarifa de 50 pesos a los envases de plástico.

