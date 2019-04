Textileros abandonan mesa de negociación sobre arancel a confecciones

Tras permanecer durante dos días en una mesa de negociación con el Gobierno y el Legislativo, acerca del arancel del 37,9 por ciento a las importaciones de textiles, que fue propuesto en un par de artículos del Plan de Desarrollo, los textileros, representandos en la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCA) se levantaron sin lograr acuerdo.

Guillermo Criado, presidente de la CCCA, indicó que el ministro de Comercio, les propuso bajar el arancel al 18 por ciento, lo que para ellos no es viable, toda vez que los países vecinos están tomando la decisión de aplicar medidas similares, con porcentajes por encima del 30 por ciento.



La medida del arancel, según Criado, intenta proteger el empleo nacional, toda vez que las importaciones de textiles y confecciones, de los capítulos 61, 62 y 63, es decir, los que se relacionan con prendas de vestir y del hogar, están entrando al país con un arancel del 15 por ciento, cifra que resulta muy baja, teniendo en cuenta que se trata de naciones en las que la mano de obra es muy barata y por lo tanto pueden bajar el precio de los artículos.



De acuerdo con lo expresado por Criado, este sector es gran generador de empleo en Colombia, con un número de puestos de trabajo superior al millón, lo que los llevó a tramitar este incremento arancelario a través del Plan de Desarrollo.



No obstante, para el ministro Restrepo, no era esta la vía por la que se debía tocar la puerta para lograr la protección de la industria nacional ante la competencia de las importaciones. El jefe de la cartera de comercio dijo que sigue dispuesto a defender la institucionalidad, para que ese tipo de decisiones surtan un trámite técnico en el Ejecutivo.



