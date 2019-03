'No vamos a ceder a chantajes' con el Plan de Desarrollo: Minhacienda

"El Gobierno nacional no va, eso no va a suceder: no va a ceder a chantajes, como los que están tratando de poner". Así habló el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tras lo sucedido el jueves, cuando se esperaba que fuera estudiada y votada la ponencia del Plan de Desarrollo, que tiene el tiempo en contra pues debe ser votado antes del 23 de marzo.



La sesión tuvo que ser levantada hacia la 1 de la tarde, por falta de quórum, pese a que los congresistas que se resistieron a asistir permanecían en los pasillos del Legislativo.



Medio día de debate en las comisiones económicas del Congreso y el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia para este cuatrienio no avanzó.

Los parlamentarios, principalmente los de partidos oponentes al Gobierno, se abstuvieron de asistir, pese a los llamados reiterados de que participaran aún si estaban en desacuerdo.



Con esto, el proyecto queda en la cuerda floja, pues solo le queda el día viernes y el sábado, si los congresistas deciden asistir en un fin de semana de puente festivo.



Las intervenciones que se dieron en la sesión, se refirieron al riesgo de que el documento sea adoptado y expedido por decreto por parte del Presidente de la República.



Entre llamados a lista periódicos, con la esperanza de que se completara el número de congresistas necesario para decidir se acabó el tiempo. Los discursos que advertían sobre el efecto que puede tener la no asistencia al estrado en el que se debate el Plan de Desarrollo, se dieron de manera reiterativa.

El tema de la mermelada

Algunas participaciones, en defensa de la imagen del Legislativo, subrayaron la oportunidad que le estaban dando los que no asisten a enfrentar el debate, a que "el próximo sábado en los talleres Construyendo país el presidente pueda decir que prefirió adoptar el Plan por decreto en vez de dar mermelada a los congresistas".



Hay que recordar que el Plan de Desarrollo llegó con 311 artículos pese a que, en la construcción de la ponencia que está puesta a consideración del Congreso, se eliminaron 9, el Gobierno retiró 2, pero se agregaron 128 nuevos y hay 2.638 proposiciones que quedarían para el segundo debate.



