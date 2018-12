Minuto a minuto de la situación en el Aeropuerto El Dorado

La avenida calle 26, que lleva directamente al Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, será una de las vías que se tomarán los estudiantes y las diferentes organizaciones sociales para las manifestaciones que se llevarán a cabo en la capital, así como en otras ciudades del país, durante este miércoles.



EL TIEMPO le contará, minuto a minuto, la situación en la terminal aérea y las decisiones que se vayan tomando respecto a su operación.

Situación en el Aeropuerto

10:56 a.m.

Para este miércoles, Avianca tiene programados 495 vuelos. La compañía recordó que "los pasajeros que se vean afectados quedan exonerados de pago de penalidad por cambio".



10:35 a.m.

Según reporta la Aeronáutica Civil, por el momento no hay afectación en la operación de El Dorado, pero se recomienda a los pasajeros llegar con tiempo. Algunas aerolíneas no cobrarán penalidad en caso de afectación del pasajero.



9:25 a.m.: el transporte funciona

Hay normalidad en los servicios de transporte en el Aeropuerto El Dorado.

Transporte público está llegando a El Dorado. Foto: Julián Espinosa / EL TIEMPO

8:29 a.m.: la medida de Avianca solo es para vuelos nacionales

La empresa aseguró que el no cobro de penalidad fue una decisión que se tomó para vuelos nacionales, "para las rutas internacionales se deben tomar mayores precauciones y llegar con más anticipación como es usual".



"Hemos adelantado campañas para recomendar a los viajeros prever los desplazamientos al Aeropuerto con bastante tiempo de anticipación", aseguró la compañía.



7:54 a.m.: Avianca no cobrará penalidad por cambios en itinerario

Por las manifestaciones programadas para este miércoles en Bogotá y el resto del territorio nacional, "Avianca activó la exoneración de pago de penalidad para cambios de itinerarios a viajeros que se vean afectados este 28 de noviembre".



