¿Cuáles son los beneficios de crear un emprendimiento con sus hijos?

Casi 7 de cada 10 (68 por ciento) colombianos considera el emprendimiento como una opción de carrera profesional, según un informe del Global Entrepreneurship Monitor –Monitor de Emprendimiento Global- (GEM) que realizó junto a varias universidades colombianas.



Además, el GEM, en su última publicación, dice que las ideas de negocio que involucran a miembros de la familia son puestas en marcha por 1 de cada 5 empresarios, siendo Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay los países que reportan el número de emprendimientos con familiares más altos en el mundo (casi un tercio del total).



En medio de ese panorama, el emprendimiento entre papás e hijos se ha vuelto una posibilidad para involucrar a los más pequeños en el mundo de las ideas empresariales y de negocio.

Juliana Barreto, quien es uno de los jurados inversionistas del programa televisivo Shark Tank, estuvo la semana pasada en el evento Nespresso Talks, una actividad de charlas que adelanta ‘Agora Talks’ con líderes en áreas culturales, gubernalmentales, de entretenimiento y del mundo de los negocios.



En el marco de ese evento, Barreto habló con la Aplicación de EL TIEMPO sobre los beneficios que traen para los papás crear emprendimientos con sus hijos. Pero, ¿cómo hacerlo y qué se debe tener en cuenta?

¿Cuáles son los beneficios que trae desarrollar este tipo de ideas entre padres-hijos?

Este tipo de iniciativas rescatan todos los valores que se generan a través del emprendimiento: trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, innovación y creatividad, manejo inicial de finanzas, entre otros. Así el niño no termine siendo un emprendedor, que también es muy válido, desarrolla competencias que lo formarán como mejor persona.

¿Por qué le recomendaría a los padres plantearse animar a sus hijos a ser emprendedores?

El emprendimiento es una forma de vida y enseña a los niños a que el dinero debe ganarse con ganas, esfuerzo, perseverancia y con el logro de resultados.

Juliana Barreto hace parte del jurado del programa Shark Tank. Foto: Cortesía Ágora Talks

¿Qué tipo de ideas se pueden desarrollar con los más pequeños?

Pienso que cualquier idea es válida. Por la edad pueden ser ejercicios, básicamente juegos creativos, que incentiven el desarrollo cognitivo y que los lleven a ver que los resultados se logran con esfuerzo: venta de productos (juguetes usados en buen estado, objetos reciclados, trabajos manuales), elaboración de recetas de cocina, trabajos de arte y diferentes oficios: jardinería, ebanistería y moda, entre otros.

¿Cuáles son los pasos para enseñarles a los hijos a desarrollar un emprendimiento y a “pensar fuera de la caja”?

Es indispensable identificar las habilidades y destrezas que tienen los niños para que el ejercicio sea agradable y que les genere ganas de realizarlo, adherencia. Adicional, escucharlos aprovechando su inocencia y rescatando ideas extraordinarias, que tal vez para nosotros como adultos sean "locas", pero que para los niños son posibles... creo que ellos son los que nos pueden enseñar a "pensar fuera de la caja".

¿Qué consejos les daría a los padres que tengan problemas para animar a sus hijos y que se sientan frustrados para seguir adelante con los emprendimientos?

La frustración es parte del ejercicio y nos hace caer en cuenta de muchas cosas: tal vez no estamos listos o no es el momento para emprender, y por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado porque el emprendimiento es una palabra que está de moda, y no todos tenemos que ser emprendedores.



Es válido desarrollarse en otros campos, pero reconociendo que en cualquiera de los casos tenemos la responsabilidad de demostrarles a los niños sobre la importancia de tener competencias que los hagan mejores personas, desarrollar seres humanos que generen cambios e impacto en nuestra sociedad.

¿Qué tan difícil es conseguir dinero para emprendimientos de esta naturaleza?

El dinero no es un factor limitante. Lo fundamental es fijar una meta clara, saber cómo realizarlas y mediante qué acciones. Si no tenemos el recurso inicial, debemos fomentar el ahorro como primordial en el inicio de un negocio y que debe estar presente en todas las etapas del emprendimiento.

¿Cuáles son los parámetros para determinar que el emprendimiento de un niño es exitoso o no?

El éxito se basa en el logro de resultados; de la consecución de la meta planteada inicialmente. Claro, no todos los resultados llegan al principio, y por eso la importancia de creer en la perseverancia y resistencia para lograr lo que nos proponemos. En la "vida real", tenemos que estar conscientes sobre que emprender no es fácil y conlleva muchos esfuerzos y sacrificios. Si el emprendimiento tiene un propósito, es mucho más lograble que uno que se desarrolla sin bases sólidas y objetivos definidos... esto no es cuestión del azar.



REDACCIÓN APP