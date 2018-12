A usuarios les cuestan $1,6 billones el atraso de las redes eléctricas

Las dificultades eléctricas de la región Caribe no solo las sufre el país, como consecuencia de la crisis financiera y de calidad de servicio de la distribuidora Electricaribe en liquidación, sino todos los usuarios que en sus recibos están asumiendo, en conjunto, un millonario sobrecosto por el atraso en los sistemas de transmisión de energía de las redes nacionales y regionales de esta región del país.

La alerta lanzada este jueves por el gremio Asoenergía, que pidió declarar una emergencia de transmisión en el país porque de 28 proyectos en marcha, 18 están retrasados y cinco en riesgo de no hacerse, la ratifica el monto que han tenido que sacar de sus bolsillos todos los que pagan un recibo de energía para cubrir el valor que hay que pagarles a los generadores por las restricciones en las redes, producto de dicho atraso.



Según la firma XM, operador del mercado eléctrico, luego de llegar este concepto a 1,2 billones de pesos en el 2017, sin terminar el 2018, con corte al 26 de noviembre, este año todos los usuarios han pagado 1,6 billones de pesos en restricciones, es decir, un 33 por ciento más por las limitaciones que tienen las redes para transportar la energía que producen las centrales eléctricas.



Y, según la regulación del sector, en las facturas de energía, el componente de restricciones les remunera a los generadores la energía más barata que no se transportará de un sitio de producción a uno de consumo.



Asoenergía señala que el 90 por ciento de estos sobrecostos lo representa el pago de la energía generada por plantas de la región Caribe, debido al cuello de botella existente en las redes que transportan la energía desde el interior del país.

“El problema se solucionaría, en buena medida, reforzando la infraestructura para llevar energía desde fuentes menos costosas localizadas en el interior. Sin embargo, de 28 proyectos de transmisión en ejecución, 18 se encuentran retrasados, 5 están en riesgo de incumplimiento y solo 5 se desarrollan conforme a sus cronogramas”, aseguró María Luisa Chiappe, presidenta de Asoenergía.



Para Alejandro Lucio, director de la firma Óptima Consultores y experto en el mercado eléctrico, el hecho de que el valor de las restricciones haya llegado a este nivel es “un escándalo”. Según Asoenergía, los consumidores pagan hoy más de 31 pesos por kilovatio hora por concepto de restricciones asociadas con limitaciones de transmisión, un 700 por ciento más de lo que asumían en el 2014, cuando el rango estaba entre 3 y 5 pesos por kilovatio hora.

Almacenamiento ayudaría

Precisamente, los atrasos en la entrada en operación de redes de transmisión regional llevaron a las autoridades del sector eléctrico a plantear la necesidad de que el país avance en la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía, buscando aliviar en algo la situación.



Así lo señala la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que, mediante la resolución en consulta 127, definió los mecanismos para incorporar estos modelos en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y los expuso para comentarios de los agentes del sector eléctrico.



“Es conveniente permitir la entrada de los sistemas de almacenamiento, con el fin único de mitigar los problemas existentes por la falta o insuficiencia de redes de transporte de energía eléctrica”, aseguró la Creg.



Se trata de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica con baterías, conocidos como Saeb, para guardar temporalmente electricidad y entregarla posteriormente al sistema.



La resolución en consulta de la Creg señala que, para instalar un sistema de almacenamiento en el SIN, a fin de suplir necesidades de las redes de transporte se requiere que la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), identifique la necesidad de hacerlo y en el plan de expansión recomiende su ejecución.



El director de la Upme, Ricardo Ramírez, le dijo a EL TIEMPO que ya se identificó la necesidad de instalar cerca de 50 megavatios de capacidad en Barranquilla, en sistemas de almacenamiento, con el objeto de reducir restricciones.

Esta capacidad equivale aproximadamente a la generación que se requiere para atender el consumo de unas 46.000 familias.

Primeros pinitos de lo que necesitan las energías renovables

Según Alejandro Lucio, director de la firma Óptima Consultores y experto en el sector eléctrico, la propuesta de la Creg para incorporar sistemas de almacenamiento es, hasta ahora, el primer paso de un camino que deberá recorrer el país .



Explica que si bien estos sistemas son claves para reducir las restricciones de las redes, también serán fundamentales para el desarrollo de las fuentes de generación de energía renovable no convencional, con base en el sol y el viento, principalmente, y que no tienen cómo guardar el recurso usado para producir la energía, lo que no les permite aportar confiabilidad las 24 horas del día.



Pero, como pasó con las tecnologías de producción de energía solar fotovoltaica o eólica, los sistemas de almacenamiento tienen hoy costos bastante altos que dificultan aún una utilización más generalizada en los sectores eléctricos del mundo.



