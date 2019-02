El nuevo canal de Panamá y sus 30 meses de litigios

Se resuelve por estos días en la Cámara Internacional de Comercio (ICC) de Miami uno de los arbitrajes que enfrenta a Sacyr y sus socios del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que es como decir con Panamá.



Se trata, en concreto, de las vistas para el segundo arbitraje de los seis interpuestos por los sobrecostos de las obras de ampliación del canal. Este caso se refiere a las diferencias de precio por el cambio del basalto y material para el hormigón al considerar GUPC (además de Sacyr, lo forman la italiana Impregilo, la holandesa Jan de Nul y la local Constructora Urbana) que el ofrecido por ACP era de baja calidad.

La reclamación procede de 2013 y las dos partes acudieron al DAB (Junta de Resolución de Conflictos, la instancia previa de expertos), que reconoció parte de las demandas del consorcio y el pago del 60 por ciento de lo reclamado, es decir, 286 millones. No conformes, ni los unos ni los otros, con la resolución, acudieron al tribunal de Miami, que ahora debe determinar si le concede más dinero al GUPC o si tiene que devolver la compensación recibida.



La resolución no se espera hasta la segunda mitad de este año. De los arbitrajes, el primero se resolvió en 2017 a favor de ACP, que recibió 20 millones, y el pasado diciembre, del denominado arbitraje número 5, correspondiente a los anticipos, el tribunal dictó laudo a favor de ACP, y GUPC tuvo que devolver 482 millones de euros (el 41 por ciento, 225 millones correspondieron a Sacyr).



Quedan el número 3 (de las compuertas y ajustes de mano de obra), del que está pendiente que las partes designen al presidente del tribunal arbitral para constituirlo, y el 4 (de perturbaciones, condiciones físicas imprevisibles y otros), en el que las partes seleccionaron al presidente del tribunal y se fijó fecha de audiencia para abril de 2019. Aparte está el arbitraje de inversión interpuesto por Sacyr ante Uncitral, el órgano de derecho mercantil internacional de la ONU, por considerar que Panamá perjudicó la inversión española al no darle protección.



Y, mientras tanto, el tercer juego de esclusas motivo del conflicto cumple ya 30 meses de funcionamiento sin problemas. Durante este lapso estuvo operativo el 99,97 por ciento del tiempo, mejorando la condición contractual que obliga a superar el 99,60 por ciento de cumplimiento. Tampoco hubo ningún incidente achacable al GUPC. En ese tiempo atravesaron el canal más de 5.000 barcos.



En 2017, el tercer juego representó el 37 por ciento de los ingresos totales de peajes y el 34 por ciento de tonelaje transitado. Este mayor tonelaje por buque por las esclusas neopanamax (barcos más grandes, que antes no podían atravesar el canal) representa 3,4 veces más toneladas por tránsito respecto a las esclusas originales y se traduce en un peaje medio de 448.000 dólares frente a 121.000 (3,7 veces más). En 2018, la ACP declaró un excedente de 1.199 millones de dólares (38 por ciento del ingreso total).

