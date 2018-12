Cuentas Claras: ¿Qué es ser de clase alta en Colombia?

Según las presentaciones sobre el Plan de Desarrollo que se empieza a discutir, en Colombia, el 2,3 por ciento de la población es de clase alta. ¿Y qué significa eso? Que tienen un ingreso mensual, por persona, de $ 1,96 millones. Así, si es un hogar de 3 personas, cercano al promedio que encontró el censo, es de clase alta si recibe $ 5,87 millones al mes. Y si es de 4 personas, es de clase alta si recibe $ 7,82 millones.

Medalla de bronce en desempleo

Entre los países de la Ocde, Colombia no es el del desempleo más alto. Según el último informe sobre la desocupación en los países de esa organización, la tasa colombiana estaría en tercer lugar. El desempleo más alto es el de España, con 14,8 %, seguido de Italia, con 10,6 %. En Colombia, el desempleo en octubre fue de 9,1 %, y si bien el país aún no es incluido en el informe de la Ocde, ocuparía el tercer lugar.

Ahorro elemental

De acuerdo con un estudio de Fasecolda y el Gobierno sobre la demanda de seguros en el país, hay más hogares que guardan ahorros en dinero físico en la casa, en alcancías o ‘bajo el colchón’ (28,1 %) que en CDT u otros títulos (14,1 %). La mayoría (69,8 %) usa cuentas de ahorros o corrientes. Esto ocurre entre quienes ahorran, pero el 81,5 % de hogares consultados declaran no tener ahorros.

Macroeconomía de la gripa

En EE. UU., tras sufrir gripa, se suele optar por vacunarse, pero a los 5 años se abandona la práctica. Si la costumbre se mantuviera, se lograrían ahorros de US$ 116 millones en 10 años. Pero cuando la gente olvida la lección y no se vacuna más, los gastos vuelven a subir en US$ 50 millones. Así lo encontraron Ginger Zhe Jin, de la Universidad de Maryland, y Thomas Koch, de la Comisión Federal de Comercio.



