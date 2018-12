Ajuste a ley de financiamiento permitiría $ 2 billones más de recaudo

Si bien la meta de recaudo de la ley financiamiento se mantiene en 7 billones de pesos –según el Ministerio de Hacienda–, tanto el gobierno como algunos parlamentarios son optimistas en que los ajustes realizados a dicha iniciativa, que está lista para su segundo debate y aprobación en el Congreso la próxima semana, permitirían un par de billones más.

Ese optimismo está basado no solo en la meta que se tiene de ampliar el número de contribuyentes –vía formalización de comercios, micro y pequeñas empresas–, sino también en el combate contra la elusión, la evasión y el fraude fiscal, para lo cual se dotará a la Dian de herramientas que hagan más efectiva esa labor.



Richard Aguilar, senador por el partido Cambio Radical, se cuenta entre los optimistas, aunque a la vez reconoce que no es una tarea fácil, en la medida en que no hay manera de hacer cálculos precisos de esos resultados.

“Se le están dando muchas herramientas a la Dian para luchar contra la evasión y el contrabando que pueden representar recursos que no son fáciles de calcular. El presidente Duque ha dicho que se puede llegar a un recaudo de hasta 8 billones, pero yo soy optimista en que modernizando la Dian, podremos llegar a los 9 billones de pesos”, comenta el legislador.

Aunque para algunos críticos el proyecto de ley de financiamiento llega muy cambiado a su segundo debate en plenarias de Senado y Cámara mañana lunes, el gobierno insiste en que “la ponencia radicada (el jueves de la semana pasada) mantiene como eje central la protección de la población más vulnerable y busca que las personas con un mayor patrimonio e ingresos altos contribuyan un poco más en la búsqueda de un país más equitativo”.



Y advierte que, tal como se estableció en la primera aprobación en las comisiones económicas del Senado, el proyecto no amplía el cobro del IVA a la canasta familiar, así como tampoco toca las pensiones ni el ahorro de los colombianos, entre otros aspectos.



Con esta iniciativa, entonces, se crea el mecanismo de tributación ‘simple’, a través del cual las micro y pequeñas empresas con ingresos anuales inferiores a $ 2.800 millones podrán liquidar sus impuestos de renta, IVA e ICA en un único formulario.



El impulso a la llamada economía naranja se destaca, pues se hizo una definición más precisa de los sectores que cobijan este renglón y se le amplió el plazo de beneficio de exención de renta de 5 a 7 años, pero deben realizar inversiones de más de 340 millones de pesos en 5 años y generar mínimo tres empleos directos.



En cuanto a la modernización y fortalecimiento de la Dian, con miras a hacer una más eficiente la lucha contra la evasión, la iniciativa contempla penas de prisión de entre 5 y 9 años para quienes omitan en sus declaraciones tributarias activos e incluyan pasivos inexistentes. También incluye el delito de defraudación al fisco, que dará cárcel de entre 4 y 8 años.



El proyecto incluye además un régimen de normalización de activos que las personas tengan tanto en el exterior como en el país, pero que hasta ahora no hayan sido declarados.

Temas sin acogida

En mes y medio de discusiones del proyecto de ley de financiamiento, se recibieron y debatieron más de 300 nuevas proposiciones, y, según los legisladores, en los debates que faltan estas seguirán llegando.



Hubo propuestas de todos los calibres, muchas de las cuales ya no hacen parte de la ponencia final.



1. No tuvo acogida la ampliación del cobro del IVA a toda la canasta familiar.



2. Tampoco se gravarán las motos de cilindraje inferior a los 200 centímetros cúbicos.



3. Aunque aún hace parte del proyecto, no se incrementará el IVA para los trabajadores independientes. El régimen se mantendrá como está hoy.



4. Se elimina la posibilidad de gravar el ahorro que millones de colombianos acumulan para su pensión.



5. El marco tributario de beneficios para la promoción, producción, construcción y financiación de vivienda social se mantiene como hasta ahora.



6. Se mantiene el IVA para vehículos eléctricos y sus repuestos.



7. No tuvo acogida la imposición de una tarifa de 50 pesos para los envases de plástico, por lo que no va en la ponencia.



