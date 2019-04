Ahorro voluntario para pensiones sería garantía para créditos

El Gobierno dejó abierta la posibilidad para que los fondos privados de pensiones (AFP) diseñen nuevos mecanismos para incentivar a los colombianos a acumular un ahorro que les permita no solo contar con unos recursos para su jubilación, sino que se puedan cubrir también otras necesidades básicas de la población en las distintas etapas de su vida, como, por ejemplo, adquirir una vivienda, cubrir temas de salud o educación, entre otras.

Así lo planteó Jorge Castaño, superintendente Financiero, en el 12.° Congreso Fiap-Asofondos, en Cartagena. Allí, el funcionario planteó que las AFP deben convertirse más en agentes habilitadores y orientadores para que más personas puedan alcanzar su jubilación.



Castaño aseguró que se necesita acabar con esa idea de que el ahorro que acumulan los colombianos en estas entidades solo se podrá usar en 30 o 40 años, al jubilarse, y para ello hay que diseñar estrategias y productos que estimulen el ahorro voluntario y se pueda emplear como garantía de un crédito bancario para comprar activos que complementen la pensión.



Advirtió que es hora de pensar no solo en los asalariados que hoy cotizan de forma obligatoria, sino también en la gente joven, incluso aquella que aún no ingresa al mercado laboral y los independientes que en la actualidad tienen otro tipo de ingresos, pero no cotizan para su pensión porque no sienten ninguna motivación para ahorrar.

Castaño Gutiérrez dijo que la propuesta planteada ya se ha venido discutiendo, pero estima que entre septiembre y octubre del presente año se tendrá un proyecto más concreto y que incorpore las ideas de las discusiones del mercado.



A enero pasado, el ahorro voluntario en pensiones sumaba 21,3 billones de pesos.



La propuesta para mayores estímulos al ahorro voluntario de pensiones del Gobierno se une al llamado que hacen hoy los fondos privados, tal como lo anticipa EL TIEMPO, en el sentido de que este es uno de los mecanismos idóneos para que las personas puedan mejorar su nivel de ingresos al momento de su jubilación.



Datos del sistema indican que solo 930.000 colombianos hacen aportes voluntarios para su pensión, recursos que sumaban a enero los 21,3 billones de pesos y que administran las AFP, fiduciarias y aseguradoras.

Santiago García, presidente del consejo directivo de Asofondos, señaló que la propuesta de la Superfinanciera está contenida en el Plan de Desarrollo, a través de una reforma y actualización del régimen de inversión de los fondos voluntarios de pensiones, lo cual se hace necesario para tratar de equilibrarlo frente al de las pensiones obligatorias.



Dijo que es una propuesta muy positiva en la medida en que se requiere ampliar el abanico de alternativas de inversión de dichos aportes, como a los fondos de capital, que son los que invierten en emprendimientos, o en fondos de crédito.

Ya se trabaja en los cambios

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que a través de mesas de trabajo, que se extenderán hasta el tercer trimestre de este año, se avanzará en la propuesta de la reforma pensional que se presentará al Congreso y que él llama ‘Protección de la vejez’.



El Ministro, quien instaló en Cali el ‘Congreso de acceso a servicios financieros y medios de pago de Asobancaria’, dijo que no hay un plan de lunes a jueves para recuperar el empleo perdido en los primeros meses del año, y que el plan del Gobierno es a cuatro años y hace parte del marco fiscal de mediano plazo del país.



Los análisis de las calificadoras de riesgos se respetan, pero no desvelan al Gobierno, y la sobretasa para salvar a Electricaribe es la salida que ve para que la costa Atlántica no se quede a oscuras, pese a los reclamos desde otras regiones del país.



“Tenemos confianza en que la economía está mejorando, y ese es el primer prerrequisito para mejorar la condición del mercado laboral; somos conscientes de que tenemos un choque migratorio que afecta el mercado, pero tenemos el convencimiento de que, en el contexto de la Ley del Plan de Desarrollo, la tasa, al final del cuatrienio, va a estar en el 7,5 u 8 por ciento anual. Las estrategias se basan en el crecimiento económico, la diversificación, énfasis sectorial”, dijo el ministro Carrasquilla.



CARLOS ARTURO GARCÍA-ECONOMÍA Y REDACCIÓN EL TIEMPO CALI