Hallan 88 irregularidades en servicios de transporte fluvial

En simples inspecciones preventivas, la Superintendencia de Puertos y Transporte se topó con 88 irregularidades que estarían cometiendo algunas empresas que prestan servicios de transporte fluvial en lagunas, embalses y represas, las cuales pueden poner en riesgo a las personas que utilizan dicha vía de movilización.

Algunos de los sitios inspeccionados fueron el embalse Guatapé (Antioquia), el muelle La Bodeguita (Cartagena), el lago Calima (Valle), el muelle Inciva (Buenaventura), la represa Betania (Huila), el embalse del Guavio (Cundinamarca), el embalse Topocoro (Santander), el embalse Amani (Caldas), la represa Hidroprado (Tolima) y la laguna de Tota (Boyacá).

Algunas de las principales irregularidades encontradas por la entidad fueron la prestación informal del servicio de transporte fluvial (sin habilitación o sin permiso de operación), la operación sin permiso de zarpe, la no expedición de tiquetes y el sobrecupo de pasajeros, según indicó la Superintendencia en un comunicado.



El documento señala: “Se evidenció que de 103 empresas que prestan dichos servicios, al parecer 30 no cuentan con habilitación de las autoridades del Gobierno Nacional, y de 251 embarcaciones revisadas, 58 no estarían cumpliendo con los requisitos de ley”.

Existen varias empresas que no evidencian la adopción de medidas de seguridad necesarias en caso de situaciones de accidentalidad FACEBOOK

TWITTER

En materia de seguridad, también según el informe de la Superintendencia, “existen varias empresas que no evidencian la adopción de medidas de seguridad necesarias en caso de situaciones de accidentalidad”.



Este es uno de los puntos preocupantes para la entidad, teniendo en cuenta que dicha falencia pone en riesgo la vida de las personas que utilizan los servicios de transporte fluvial.

Pero no todo lo hallado fue irregular.

Además, se estableció que el muelle La Bodeguita, la laguna de Tota, el muelle Inciva Darién, la represa de Hidroprado, el embalse Guatapé, el embalse del Guavio y la represa de Betania son los lugares que tienen el mayor número de empresas habilitadas por las autoridades competentes. Por consiguiente, por ahí se moviliza la gran parte de usuarios de los servicios fluviales.



El organismo de control encontró además que hay varios que hacen la tarea como debe ser.



“La Superintendencia de Transporte llevó a cabo diferentes requerimientos a las empresas identificadas para adelantar las acciones de mejoramiento correspondientes, y solo el muelle La Bodeguita y la laguna de Tota contestaron el 100 por ciento de los requerimientos”, manifestó la entidad.

Habrá seguimiento

Luego de la inspección, la Superintendencia indicó que seguirá realizando los requerimientos específicos para que “las empresas que prestan el servicio de transporte fluvial en los embalses, lagos y lagunas superen los hallazgos evidenciados, con miras a la formalización”.



Así mismo, la Súper realizará un seguimiento para que las empresas corrijan las fallas, de lo contrario “se procederá a abrir la investigación correspondiente.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS