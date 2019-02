Descongelarán entre 2 y 4 billones de pesos del presupuesto

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que en los próximos días concretará la cifra de entre 2 y 4 billones de pesos con la que se comenzará a descongelar 14 billones de pesos del presupuesto general de la nación de este año que fueron bloqueados.

El congelamiento se había decidido como una medida preventiva para enfrentar la reducción de ingresos por cuenta de la ley de financiamiento, debido a los cambios que sufrió la propuesta en el Congreso.



Según lo expresado por el jefe de las finanzas públicas del país, la cifra por descongelar oscilará entre 2 y 4 billones de pesos, con lo cual los recursos paralizados irían hasta ahora entre 10 y 12 billones de pesos.



El funcionario indicó que ningún sector que hace parte del presupuesto general quedará con menos de entre el 85 y el 90 por ciento de lo destinado para su funcionamiento.

Durante su intervención en un foro de Anif y Fedesarrollo, Carrasquilla explicó que el Ejecutivo tiene la posibilidad de congelar recursos presupuestales y luego mirar si tiene la oportunidad de descongelarlos o no. “Tenemos unas apropiaciones presupuestales por 259 billones de pesos y tenemos unos recursos que no nos permiten financiar dicho monto y, por lo tanto, hay que hacer recortes”.



En este orden de ideas, el hueco por llenar durante el 2019 sería ya no de 14, sino de entre 11 y 12 billones de pesos, aunque en lo corrido del año se conseguirían aproximadamente 7 billones más, por cuenta de los cambios que trajo consigo la ley de financiamiento.



En el escenario más conservador, al Gobierno le seguirían faltando 5 billones de pesos, motivo por el cual el ministro Carrasquilla anunció que persisten en la búsqueda de métodos para tapar el faltante presupuestal del 2019, y el punto número uno para lograrlo tiene que ver con la venta de algunos activos.



La estrategia busca enajenar participaciones accionarias del Estado.



