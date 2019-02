Así es el impacto del avalúo catastral en la tarifa del predial

Según el abogado tributarista, Álvaro Camacho, los contribuyentes se pueden enterar de los montos a través de las facturas, en las declaraciones del impuesto predial o mediante la obtención de los certificados catastrales (www.catastrobogota.gov.co).

Para entender los cambios, Camacho recuerda que estos avalúos se pueden clasificar en dos grupos: los actualizados, categoría en la cual el límite es el valor comercial del predio. Si se desvalorizó, esto también se verá reflejado.



“En el caso de que sea superior a ese monto, hay que revisar si vale la pena reclamar en el Catastro. Pero, mientras la entidad se pronuncia, la normatividad dispone que se debe acatar lo estipulado en relación con el impuesto predial”, anota. Otra categoría la conforman los avalúos catastrales de conservación.

“Corresponden a los de inmuebles que no fueron objeto de una actualización”, explica Camacho, quien agrega que para el 2019, según el decreto distrital 827 del 2018, los predios ubicados en la zona urbana tendrán un alza del 6,61 por ciento respecto del avalúo del año anterior; para los bienes ubicados en la franja rural es de - 2,7 por ciento.



Finalmente, el abogado destaca el caso especial de los que no tienen avalúo catastral. “En esta situación excepcional, se determinan con fundamento en unas tablas que contienen el valor promedio por metro cuadrado de terreno o edificación, según el tipo (es decir, vivienda, comercial, industrial, etc.) La tabla para el 2019 está contenida en la resolución número SDH-000246 del 2018”, concluye Camacho.



VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN