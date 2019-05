Apple, de las primeras afectadas tras anuncio de retaliación de China

La tensión empieza a rodear al comercio mundial, luego del anuncio de China en el sentido de responder con la misma moneda a Estados Unidos: imponiendo aranceles a los productos que llegan de ese país.



La gigante de la tecnología, Apple, es una de las primeras que siente los efectos de la decisión china.

En las operaciones previas al mercado de este lunes, Apple Inc. y otras importantes empresas de tecnología cayeron, a medida que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China aumentaron aún más.



Apple, en los últimos días, ha salido a relucir por la afectación comercial, no solo en su cadena de suministro y producción, que están estrechamente vinculadas a China, sino porque la nación asiática también representó casi el 20 % de sus ingresos en 2018.



El Morgan Stanley estimó la semana pasada que, en el peor de los casos,

Apple podría ver caer sus ganancias en casi un trimestre, o $ US3 por acción.



Microsoft Corp., entre tanto, cayó 2,3 % en el mercado previo, mientras que Qualcomm Inc. perdió 2,7 %.



Entre los fabricantes de chips específicos, Texas Instruments Inc. cayó un 2,3 %.



