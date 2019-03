Los cafeteros analizan salidas para enfrentar golpes de especuladores

El precio del café colombiano completó 27 meses de caída y está en 95 centavos de dólar la libra y por debajo de un dólar, incluida la prima.



Esta semana, Colombia, a través de representantes de algunos comités de cafeteros, reiteró en Kenia, ante otros 34 países productores, su propuesta de desligarse de la cotización de la Bolsa de Nueva York por considerar que no refleja la realidad del mercado ni los costos de producción, y la cotización es voluntad de especuladores.



Los bajos precios, según Roberto Vélez Vallejo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), tienen a los cultivadores a punto, literalmente, de quedarse sin aire financiero.



A continuación, el diálogo de EL TIEMPO con el directivo sobre la situación actual de precios en la caficultura.

¿Sigue en firme la propuesta de sacar el mercado de Nueva York como referente del precio del café?



Sigue en estudio y no está descartada. No se trata de sacar el café de la bolsa, sino de dejar de tomar como referente el precio del grano.

La gran mayoría de países reunidos en Kenia creen que los precios del mercado no reflejan la realidad de los costos. Es decir que la bolsa no muestra el precio de los cafés suaves, sino la especulación de corto plazo o el producto de Brasil, y no el de suaves lavados como el colombiano.



¿Cuándo habría una definición sobre el tema?



No pusimos un límite en el tiempo porque lo que queremos es ser capaces de atraer más países que nos acompañen en la propuesta. Todavía faltan reflexión y estudio para determinar cómo será.



¿Esa fórmula distinta se usará cuando se deje de recurrir a la de la bolsa?



La decisión final la tomaremos en su momento, cuando tengamos todos los elementos de juicio como para equivocarnos lo menos posible. Y para cuando tengamos la parte operativa montada y viendo cómo somos capaces de implementar una medida de ese estilo.

Anif dice que los cafeteros aún pueden mantener el precio interno de la carga con los subsidios...



Sí, pero la Federación Nacional de Cafeteros no tiene en este momento plata del Fondo Nacional del Café para materia de precios. Eso ha sido con plata del Gobierno porque los últimos años, los precios han estado por debajo de los costos de producción. Este año, el Gobierno ha aforado 155.000 millones de pesos.



¿La producción de café suave tiene altos costos de producción como dicen?

Eso es cierto porque es distinto un proceso mecanizado en Brasil, que es geografía más plana y donde se recolecta con máquinas. Y, por tanto, las productividades son más altas y los costos, menores. En cambio, nosotros recolectamos a mano y tenemos, entre otros, costos asociados al lavado y secado. Por ello necesitamos un precio que refleje esos costos.



¿También es cierto que la demanda de cafés suaves ha caído porque las mezclas llevan más porcentaje de otros granos?

Ciertamente se han venido elevando los porcentajes de robustas desde hace varios años, pero no es que disminuya la cantidad de arábigos, sino que no ha aumentado en la misma proporción en las mezclas. También hay que destacar que el café robusta se usa mucho para los solubles, que predominan más en países emergentes como China e Indonesia. Se usa más café soluble y, por tanto, más volumen de robusta.

Se dijo que usted no iba a la reunión de Kenia para ponerle el pecho a la situación de bajos precios en Colombia.



Exactamente, y, en primer lugar, para acompañar las medidas de política del Gobierno y buscando cómo se pueden distribuir de mejor forma las ayudas. Y estar presente para lo que sucediera aquí.



¿Qué otras estrategias se pueden adelantar para la crisis de precios?



No es fácil, pues las hay a corto, mediano y largo plazo. Hay estrategias como aumentar el consumo interno o recortar la producción.



Sin embargo, la situación va a llevar a un ajuste de precios en cualquier momento, pues la producción mundial baja. Probablemente se reduzca en Centroamérica, en Honduras, por ejemplo. No obstante, lo que pasa es que la industria inicia negocios en firme en dos semanas, y necesitamos estar listos para dar un apoyo lo más rápido posible.



Hoy se vende café al precio Bolsa de Nueva York, más una prima que es de casi 30 centavos. Y el precio al tostador está entre 1,20 y 1,30 dólares. Les estamos diciendo ‘páguennos 1,40 dólares, que cubren el costo de producción’, y así podríamos desembolsar en Colombia, internamente, por una carga, entre 800.000 y 850.000 pesos, que cubriría costos de producción.

¿Pero eso es un trabajo de convencimiento muy fuerte?



Siempre he dicho que una medida como la que proponemos tiene sus riesgos, y así lo señalan los que hacen análisis. Lo que podemos es hacer el mejor análisis; sigue siendo una propuesta.



¿Quiénes son los especuladores de los que usted habla?



Son fondos de inversión, que recolectan plata del público e invierten en café, en cacao y, por ejemplo, adquieren acciones de Apple, de Microsoft y hacen una canasta para ofrecerle rentabilidad.

35 naciones alzaron la voz por la cotización

Treinta y cinco países productores firmaron el miércoles, en Kenia, una declaración en que señalan que el precio del mercado de suaves no cubre los costos de producción de la mayoría de sus integrantes.



Lo atribuyen a la especulación de los fondos de cobertura, que no comprenden o no les importa el grano, entre otros factores.



“La sostenibilidad económica, el ingreso mismo de los caficultores, ha sido descuidado por la cadena de valor del café bajo la premisa de que el mercado es el mercado y debemos dejarlo gobernar.



La crisis actual se ha convertido en un incentivo para cambiar a cultivos ilegales porque los agricultores no pueden vivir solo del café”, agrega la declaración.

También piden abordar las crisis de sostenibilidad económica de los productores antes de que se convierta en una crisis humanitaria.



“A uno no lo sorprende. No tengo evidencias ni los números, pero se puede creer que a cafeteros que en zonas de Cauca y Nariño, que son cercanos a cultivos ilegales, es difícil convencerlos que se queden en el grano y no se vayan a la coca, que es más rentable”, dijo Roberto Vélez, gerente de Federacafé, luego de conocido el documento de estos países, incluido Colombia.



Por ello, el dirigente considera que la declaración de Kenia es un espaldarazo a la propuesta colombiana de desligar la cotización del grano de la Bolsa de Nueva York.

“Es un respaldo a los hemos venido diciendo, que esa cotización de Nueva York no refleja los costos reales del café suave.



Por consiguiente, una medida adicional es buscar una forma distinta, que sea no tomando dicho precio como referencia, y esa ha sido la propuesta inicial”, explicó el dirigente gremial a EL TIEMPO.



