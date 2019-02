'Fracking’: Colombia se merece la oportunidad / Opinión

El desarrollo de los yacimientos no convencionales con la técnica del ‘fracking’ (utilizada desde hace décadas en la industria de hidrocarburos) no es un tema menor.



Colombia se está jugando su propia seguridad energética, que es la capacidad de producir la energía o hidrocarburos que consumimos.



Nuestro país tiene hoy cerca de 4 terapiés cúbicos (TPC) de gas de reservas probadas, y apenas 1.782 millones de barriles en reservas de crudo, y además está en juego su estabilidad fiscal.

De ahí la importancia de avanzar en el desarrollo de estos yacimientos.



Pero en Colombia, últimamente se ha tendido a polarizar con los temas que tienen eco en la opinión pública, y el ‘fracking’ es uno de ellos.

Por eso, ahora que esperamos utilizar esta técnica para desarrollar los yacimientos no convencionales, donde creemos que existe un volumen importante de petróleo y gas, este debate debería ser abordado con objetividad, seriedad y sin ligerezas por ser un tema técnico que, además, tiene ya en el mundo una curva de aprendizaje de la que nos podemos beneficiar.



Los extremos son dañinos para una sociedad. Por eso es importante dar una discusión con más argumentos y menos apasionamientos, en la que las distintas visiones sobre el ‘fracking’ puedan encontrarse y se tomen decisiones responsables con el país.



A eso le apuestan las recomedaciones de la comisión de expertos, que ya fueron dadas a conocer al país.



Las estadísticas muestran que los países donde se han desarrollado sus yacimientos no convencionales mejoran sus índices económicos y de calidad de vida, y los de las comunidades donde se adelantan estos proyectos.



Por eso, Colombia se merece la oportunidad de desarrollar estos recursos, de manera responsable, y social y ambientalmente sostenible.



Como país, no podemos perder esta ventana de oportunidad para seguir generando crecimiento y desarrollo.



FRANCISCO JOSÉ LLOREDA

Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo