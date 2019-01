El Niño solo le pegaría a precios de los alimentos a partir de marzo

La reducción de las lluvias en el país por cuenta del Fenómeno del Niño, aunque ya completa 45 días de haber iniciado, aún no tiene efecto sobre los precios de los alimentos, pero sí ha incrementado los incendios forestales en algunas regiones del país.



De hecho, hay dificultades para el suministro de agua en varios municipios, principalmente de la Costa Caribe y los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca, y en la reducción de la capacidad de navegabilidad en el río Magdalena.

Pero, según los reportes de precios del Dane sobre el comportamiento de las cotizaciones de los alimentos en las centrales de abastos, estas no han tenido variaciones significativas.



Por ejemplo, los movimientos de precios de verduras, frutas y hortalizas en la plaza de mercado de Paloquemao, en Bogotá, registran estabilidad, con excepción de algunos productos como zanahoria, tomate y hortalizas de hojas, tales como lechuga, repollo, acelga y rúgula. Así mismo, han subido de precio la yuca y varias frutas que finalizaron su periodo de cosecha como el aguacate y la fresa. Sin embargo, no se pueden atribuir estos cambios de precios a la menor oferta generada por el fenómeno climático, sino a que, en enero, no hay buena oferta de dichos alimentos.



Los productos que con más estabilidad en precios son plátano, fríjol y arveja verde, habichuela, arracacha, cebolla, ahuyama, papa y frutas transitorias. También puede haber reducción de la oferta de productos pecuarios como carne de res y leche, ya que los pastos son los principales afectados por la sequía.

Efecto similar al del pasado

Cabe recordar, que durante El Niño del 2016, estos dos productos fueron los que más impactaron la canasta familiar, al igual que el arroz, que este año sigue con buen nivel de oferta gracias a la cosecha del primer semestre del 2018, recolectada en el tercer trimestre.



Así las cosas, la inflación de enero se mantendrá en niveles muy similares a la del mismo mes en los últimos años. De acuerdo con el Dane, la inflación de enero de cada año se ubica entre 1,0 y 1,2 por ciento, en tanto que el rubro de alimentos supera el 1,6 por ciento, es decir, que casi siempre es superior al promedio de otros meses, debido a que enero no es de cosechas. Por ello, expertos consideran que la inflación general del primer mes del 2019, rondaría el 1 por ciento, y será impulsada por los precios de los alimentos, sin que la culpa de este indicador sea solo la sequía.



Analistas aseguraron que el efecto del Niño sobre los precios de los alimentos se sentirá solo a partir de marzo, cuando el acumulado de casi 100 días de escasas lluvias haya tenido algún impacto sobre los cultivos transitorios, que serían los más afectados, en especial la papa, debido a su alto peso en la canasta básica de los colombianos.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS