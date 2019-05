El país inicia cuesta arriba las tareas para bajar la pobreza

La controvertida aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) por parte del Congreso esta semana le implicará al gobierno una dura tarea de ejecución de las políticas y los programas allí plasmados si se quiere cumplir con indicadores sociales como la pobreza, la desigualdad y la calidad de vida, al término del mandato.

La carta de navegación del gobierno de Iván Duque trazó el derrotero de reducir, en el cuatrienio que finaliza en el 2022, el nivel de pobreza al 21 por ciento, llegar a un 4,4 por ciento de pobreza extrema y ubicar el índice de desigualdad (coeficiente Gini) en 0,47, un nivel que nunca se ha logrado.

Pero la aprobación del PND en el Legislativo toma al país con una desmejora en estos indicadores, ya que según el Dane, en el último año Colombia tuvo un estancamiento en la tendencia que traía en este frente, lo que lleva a remar río arriba para lograr los ambiciosos objetivos de mediano plazo.



La pobreza monetaria pasó de 26,9 por ciento en el 2017 a 27 por ciento en el 2018, y, de forma similar como ha pasado con la tasa de desempleo, que viene al alza, se vio afectada por la llegada masiva de venezolanos, muy intensa en el 2018.



Y es que en el 2018 fueron 190.000 personas las que ingresaron al grupo de habitantes cuyos ingresos los ubican por debajo de la línea de pobreza, para un total de 13,07 millones de personas en esta condición, mientras que la pobreza extrema evidenció una leve mejora, al pasar de 7,4 por ciento en el 2017 a 7,2 por ciento en el 2018, lo que llevó a que 26.000 habitantes salieran de esas precarias condiciones, en las que se mantiene en todo caso una masa de 3,5 millones de personas consideradas como pobres extremos.



Por su parte, la desigualdad desmejoró, al pasar el coeficiente Gini de 0,51 en el 2017 a 0,52 por ciento en el 2018, la desigualdad matemáticamente tuvo un aumento porque en el 2018 el ingreso real per cápita de la población más rica creció 3,3 por ciento, mientras que el de los más pobres registró una baja del 0,9 por ciento.

Duro reto

Las cifras reveladas por el Dane en estos indicadores muestran que el Estado deberá más que redoblar esfuerzos en esos frentes, ya que, por ejemplo, mientras que entre el 2014 y el 2018 el indicador de pobreza monetaria se redujo 1,5 puntos porcentuales, el objetivo del Gobierno, bajo las metas trazadas en el Plan de Desarrollo, es hacerla retroceder 5,9 puntos porcentuales, para ubicarla en 21 por ciento al término del 2022.

Es decir, bajar de las cerca de 13 millones de personas que en el 2018 estuvieron en condición de pobreza a 9,9 millones de personas al término del 2022.



Similar esfuerzo se deberá hacer en la pobreza extrema, pues mientras la meta del PND es que el número de personas en esta condición caiga de 3,5 millones en el 2018 a 2 millones en el 2022, para una reducción de tres puntos porcentuales, entre el 2014 y el 2018 solo se logró que el país bajara en 0,9 puntos porcentuales el indicador.



Sin embargo, Gloria Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), confía en que, con la batería de cambios que se aprobaron en el Congreso esta semana, para el 2022 la economía debería estar creciendo a niveles del 4,5 por ciento, situación que, luego de decantado el impacto de la migración venezolana, puede llevar al cumplimiento de las metas.



Y es que además de la fuerte presión que ha generado en la tasa de desempleo, que para marzo escaló al 10,8 por ciento, según el Dane, su director, Juan Daniel Oviedo, reveló otra contundente cifra del impacto de la migración venezolana. Mientras que en el 2016 había 165.000 personas venezolanas en hogares pobres en Colombia, dos años después, su número se multiplicó por más de cuatro y cerró en 758.000 ciudadanos .



“La mayoría están en el Caribe y en la región oriental. Y esto incide en la desmejora de la calidad de vida en el 2018”, indicó Oviedo .

Lo que dará el Plan

Los datos de pobreza y desempleo no toman al Gobierno por sorpresa, le dijo Alonso a EL TEMPO. Por eso advirtió que las grandes apuestas del plan –que tendrá inversiones por 1.100 billones de pesos– están enfocadas a las personas, con metas muy concretas y planes de choques contra la informalidad.



“Sabíamos que el choque migratorio podía hacer que el país perdiera esa senda de reducción de la pobreza, pero en la medida que las personas entren al aparato productivo se empezarán a generar ingresos y a demandar productos. Todo está reflejado en nuestras metas y creemos que Colombia podrá crecer a tasas del 4,5 por ciento después del 2022”.



El Gobierno tiene plena convicción de que lo aprobado en el plan no solo será suficiente para encaminar al país hacia una senda de crecimiento de muy largo plazo, sino también para conectarlo con la llamada cuarta revolución industrial.



“Hay que cerrar las brechas sociales, pero también es importante que nos conectemos con el mundo y entremos en la línea de la transformación y modernización del país”, precisó la directora del DNP.



Para la funcionaria, cada uno de los 336 artículos está conectado con las bases del plan y sustentan esa visión de largo plazo que requiere el país.



“Si queremos hacer una sacudida de las ramas del árbol para poder crecer, pues se necesitaban modificaciones en todos los sectores: salud, vivienda, transporte, educación, y medioambiente, por el que el país no se había preocupado”, precisó.



Uno de los grandes retos de esta carta de navegación es sacar a 2,9 millones de colombianos de la pobreza monetaria y a 1,5 millones de la pobreza extrema.

Para eso hay un paquete de medidas para reducir los costos de ser formal, agilizar los trámites y promover el desarrollo empresarial temprano. También le apuesta a la consolidación del emprendimiento formal como estrategia para alcanzar la meta de crecimiento.



Las metas también incluyen políticas para fomentar el empleo y lograr que 1,5 millones de personas ingresen al mercado laboral y sean generadoras de sus propias fuentes de ingresos.



En educación, el objetivo es brindar calidad a más de 2,5 millones de niños, así como extender la jornada única a más de 1,8 millones de escolares.

Al 37 % de los hogares no les alcanza el sueldo

Según los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida divulgada por el Dane, los consultados en todo el país calificaron con 8,26 sobre 10 su satisfacción con la vida en general y con otros aspectos, siendo el nivel de ingresos el peor valorado, con una nota de 6,83, mientras que las condiciones de salud fueron valoradas con 8,02; las de seguridad, con 7,51 y las de trabajo, con 7,38.



Sin embargo, el año pasado aumentó el número de hogares que en la medición manifestaron que sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus gastos mínimos, puesto que el 37,3 por ciento de los encuestados opinaron de esta forma, mientras que en el 2017 el porcentaje fue del 34,7 por ciento.



Además, los hogares que se consideran están en una situación de pobreza pasaron del 29,6 por ciento en el 2017 a 34,7 por ciento un año después.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS