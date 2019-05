Trump da un mes más de plazo para alcanzar acuerdo comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió sus amenazas. Luego de un estancamiento en las negociaciones que había iniciado el jueves con China, este viernes decidió subir los aranceles de 10 a 25 por ciento, por 200.000 millones de dólares, a importaciones del gigante asiático.

Este viernes, el mandatario ordenó a Robert Lighthizer, representante de Comercio de Estados Unidos, iniciar el proceso para subir los aranceles a las importaciones restantes de China y fijó un plazo de un mes para sellar un acuerdo comercial con China.



El valor de los productos que serán objeto de la nueva ronda de aranceles es de unos 300.000 millones de dólares, según una comunicación del funcionario, en la que también advierte que los detalles del proceso para el aviso público y el período de comentarios serán publicados dentro de poco en el diario oficial y que habrá más detalles disponibles el lunes en el sitio en internet de la oficina del representante.



Pero las primeras expresiones de Trump, en la antesala del anuncio de la decisión, fueron: “No hay ninguna prisa” para sellar el acuerdo comercial con China. En ese sentido, indicó que las discusiones siguen “de manera agradable”.



Y aunque todo apuntaba a que los mercados reaccionarían de forma negativa ante esa decisión, tal como sucedió a comienzos de la semana, la verdad es que el efecto fue leve, incluso, la mayoría de estos cerraron con ganancias.



Según los analistas, esto se debió a que los inversionistas ya habían descontado el efecto negativo de las amenazas del presidente estadounidense de elevar esos aranceles a los productos chinos, razón por la que este viernes no hubo mayores sobresaltos en los mercados, pero se esperan algunos coletazos a mediano plazo.



En Colombia también habrá efecto, aunque indirecto, por esta medida. Según la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, “se han identificado, en estos nuevos aranceles, al menos 740 productos que Colombia exporta a Estados Unidos y que podrían aumentar sus ventas a ese mercado”.



“Ninguna guerra comercial es buena para nadie. Todos seríamos perdedores. Habría mayor riesgo de un descenso en las economías. En consecuencia, no es un tema de oportunidades per sé. Sin embargo, la tensión comercial genera al país la ocasión de incrementar sus exportaciones”.

Ninguna guerra comercial es buena para nadie. Todos seríamos perdedores. Habría mayor riesgo de un descenso en las economías

De acuerdo con las revisiones de AmCham, productos agrícolas, accesorios en tubería, vidrio templado, neumáticos, ñame, sacarosa y tejidos son algunos de los productos que están dentro de la lista de 740 partidas arancelarias que entran en el gravamen impuesto por Estados Unidos a China y que, eventualmente, podrían beneficiar las ventas externas de Colombia.



En ese mismo sentido, el presidente del gremio exportador, Analdex, Javier Díaz, enfatizó en que el efecto es indirecto, pues “muchos de los productos chinos que no pueden entrar a Estados Unidos, ahora querrán venir a Colombia a precios excesivamente bajos”.



Hay que destacar que el gravamen no se aplicará a los envíos hechos antes del 10 de mayo, lo que da un margen de dos semanas para que sea efectiva su aplicación, según indicó El País de España en su análisis. En este tiempo, cualquier cosa puede pasar. Más aún, si las negociaciones continúan y se intenta llegar a un acuerdo de última hora; mientras, China ya ha prometido represalias en el mismo sentido.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

* CON APOYO DE AGENCIAS​