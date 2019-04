Hidroituango: EPM responde ante idea de que ha generado enfermedad

Además de las cuatro medidas cautelares que solicitó la Fiscalía General alrededor del proyecto hidroeléctrico Ituango, por posibles daños ambientales causados, se suma el señalamiento de que algunos de estos impactos, entre ellos la deforestación, tendrían que ver con el aumento de casos de leishmaniasis.



Al respecto, la EPM indicó que "en la zona, históricamente han existido riesgos importantes para la transmisión de enfermedades tropicales, como la malaria y la leishmaniasis".



De acuerdo con lo expresado por EPM, a través de un comunicado, "con la información técnica disponible no es posible afirmar que las obras de la futura central de generación de energía tengan que ver con los casos de leishmaniasis registrados en municipios vecinos a la obra, como Sabanalarga y Buriticá".

La compañía manifestó que, "consciente de la necesidad de hacer seguimiento a la aparición de enfermedades tropicales en la zona, se implementó un Sistema de Vigilancia Epidemiológica en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico, mediante un contrato con la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia".



Desde ese momento, agrega la EPM, existe un monitoreo constante, basado en información científica recopilada en siete años, por lo cual, "no es posible afirmar que en el embalse del proyecto se estén criando los vectores de leishmaniasis, o sea los seres vivos que transmiten o propagan esta enfermedad, entre otras cosas, porque estos no se crían en agua estancada ni corriente, se crían en materia orgánica en descomposición y a unas condiciones específicas de temperatura y humedad. Es importante destacar que la mosquita que transmite la enfermedad no puede relacionarse con el cuerpo de agua del embalse".



