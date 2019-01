El sector constructor no la tiene fácil este año / Cierre de Tejado

Para los constructores colombianos, el 2018 fue atípico. Muchos de ellos contaron cada mes, cada semana, cada día y cada hora, y al final, cuando llegó diciembre, la frase recurrente fue: “Por fin se terminó el año…”.

Pero, ¿por qué tanta incertidumbre? Porque la contienda electoral a la Presidencia de la República obligó a los empresarios a aplazar muchas decisiones y, en consecuencia, el negocio se movió lentamente; de hecho, esto se reflejó en la mayoría de los indicadores. Aun así, algunos reconocieron que lograron sobrellevar la situación.



Ahora comienza un nuevo año que trae a cuestas los altibajos de la caída de 4,2 por ciento en las obras iniciadas para todo tipo de construcciones en el tercer trimestre del 2018, respecto al segundo, y en el caso concreto de la vivienda, la disminución –aunque leve– fue de 0,46 por ciento. Por el lado de los proyectos para comercio, hospitales y administración pública los resultados fueron positivos.

En este entorno de desarrollos en marcha o a punto de comenzar obra, y de otros sin posibilidades de retomar su rumbo, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) reconoce que el sector no la tiene fácil, pero prevé que la vivienda, especialmente la de tipo social, mantendrá la dinámica del sector, ya que sus ventas crecerían 3,4 por ciento en el 2019.



Y, si bien el estrato medio comienza el año sin el beneficio del subsidio hipotecario, el hecho de que la tasa de interés aún sea manejable permite presagiar que, a pesar de las complicaciones, seguramente las familias harán el esfuerzo y comprarán.



Sin embargo, varios representantes del sector insisten en que “las reglas claras serán determinantes para no espantar la inversión”. Por eso, hay consenso en que para recuperar la confianza y lanzar proyectos este año, será clave reforzar un poco más la seguridad jurídica.



Más aún, si se tiene en cuenta que el negocio no solo es de vivienda nueva y otros usos, sino de arriendo y oferta usada, que, vale recordar, ahora se moverá con el Impoconsumo que quedó en la Ley de Financiamiento. Es decir, los retos están a la orden del día.



