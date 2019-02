Freno económico en Europa también contagia a Alemania

Las exportaciones, gran puerta comercial que conecta Alemania y Europa con el resto del mundo, son la viva imagen del modelo alemán: una economía abierta al exterior, donde las ventas a otros países representan casi la mitad del PIB.

Esa cifra no ha dejado de crecer en cuatro décadas. Y esa hiperapertura al mercado global es la que permitió a Alemania un crecimiento envidiable durante casi una década mientras otras economías vecinas flaqueaban.



Pero su exposición al mundo exterior corre ahora el riesgo de convertirse en debilidad en momentos de fuerte volatilidad como el actual, en el que las predicciones hablan de una desaceleración económica, también en Alemania. Las tensiones comerciales globales y las fricciones transatlánticas arrecian, mientras que el brexit más áspero empieza a vislumbrarse como una realidad. China, mientras tanto, modera su apetito importador.

El puerto de Hamburgo ejerce de sismógrafo, capaz de medir temblores financieros. “De momento, no sentimos impactos negativos, pero no sabemos qué va a pasar”, explica Ingo Egloff, presidente de la plataforma que representa los intereses de 300 empresas que operan en el puerto.



“Si el Gobierno chino decide rebajar el crecimiento, eso tendrá consecuencias en el puerto. No sabemos tampoco qué piensa hacer Trump, pero está claro que no puede dejar de importar piezas de un día para otro porque son procesos que llevan tiempo. Y el Reino Unido es otro problema”, indica Egloff, quien recuerda que Róterdam o Amberes tendrán aún más problemas porque concentran el tráfico con el canal de la Mancha.



Puede que sobre el terreno la percepción dominante sea el ‘regreso a la normalidad’, pero lo cierto es que las predicciones y algunos datos desataron la preocupación en el continente.



El último, hace unos días, cuando Alemania logró esquivar la recesión técnica por la mínima, pero certificó el estancamiento. La oficina oficial de estadísticas publicó los datos del cuarto trimestre de 2018, en los que el crecimiento del PIB en ese país fue cero.



