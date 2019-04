La falta de rigor en los presupuestos de los países es mala: FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no ve con buenos ojos la llamada teoría monetaria moderna (MMT, por sus siglas en inglés).



La corriente económica de moda en círculos progresistas, que cuestiona el dogma del rigor presupuestario no es la panacea, sino que más bien puede ser una trampa. Así lo defendió Christine Lagarde, directora del Fondo.

“No creemos que la teoría monetaria moderna sea la panacea”, dijo Lagarde. “Hay circunstancias muy muy muy limitadas en las que podría funcionar. No creemos que ningún país esté ahora en una posición en la que esa teoría pueda proporcionar valor de una manera sostenible. Aunque resulta tentador cuando miras el modelo matemático, y parece sostenerse, hay grandes limitaciones: por ejemplo, si el país está en una trampa de liquidez (situación en que la bajada de tipos no es capaz de estimular la actividad económica), o si hay deflación, en esas circunstancias podría funcionar durante un periodo de tiempo corto, probablemente. Porque los tipos de interés se mantienen bajos hasta que empiezan a subir, y entonces es un poco una trampa. Esa sería nuestra visión”.



Lagarde se suma así a las voces críticas con la conocida como teoría monetaria moderna, que busca abrir el debate sobre los límites del gasto público.

La idea es que los gobiernos puedan utilizar el endeudamiento para reducir las desigualdades en la riqueza.



La base es que los países que tienen su propio banco central y su propia moneda, como Estados Unidos o Japón, no pueden quebrar porque siempre pueden imprimir dinero y, por tanto, no deben preocuparse por aumentar el gasto mientras la inflación se mantenga baja.

La teoría ha sido abrazada por el sector más progresista del Partido Demócrata estadounidense, particularmente por la joven y popular congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien lidera una iniciativa en la Cámara de Representantes, ahora en manos demócratas, para aprobar más gasto que ayude a universalizar la sanidad pública o a combatir el cambio climático.



Ocasio-Cortez habló de la MMT como método para financiar el conocido como Green New Deal, un proyecto de una ambiciosísima movilización nacional para combatir los efectos del cambio climático. El Congreso rechazó abrumadoramente la propuesta, pero el video en el que la joven legisladora defendía la financiación del Green New Deal a través de deuda pública se viralizó en todo el mundo.



PABLO GUIMÓN

EDICIONES EL PAÍS, SL 2019