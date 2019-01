El Niño ya está pasando cuenta de cobro al sistema energético

Aunque el actual fenómeno de ‘El Niño’ por el que atraviesa el país ha sido calificado como de moderado por el Gobierno, ya le está pasando cuenta de cobro al sistema energético del país.



La razón: en las últimas cuatro semanas el intenso verano ha derivado en el descenso en poco más del 11 % en el nivel de los embalses, los cuales representan más del 70 % de la matriz en el sistema de generación de energía en el territorio nacional.

Reportes de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM) indican que el nivel de los embalses a diciembre 5 del 2018 era del 81,7 %, pero en la última lectura (enero 8), este se ubica en el 68,77 %.



Voceros del citado operador indicaron que al decrecimiento que está contemplado en las cuentas por la época de desembalsamiento que registran algunos de los embalses del país entre diciembre y mayo, el fenómeno de ‘El Niño’, también ha contribuido a acelerar el descenso en el nivel de las aguas.



Sin embargo, dejan en claro que la actual situación no se compara con la registrada entre enero y febrero del 2016, cuando el nivel de los embalses oscilaba entre el 30 % y el 40 %.



“Estamos por encima de la media de fenómenos de ‘El Niño’ anteriores, y los niveles de reserva en el país permiten garantizar la confiabilidad en la oferta, más cuando están las plantas térmicas listas como respaldo para en el corto y mediano plazo atender la demanda”, señaló Jaime Alejandro Zapata Uribe, gerente Centro Nacional de Despacho de XM.



La fuente reiteró que no se puede ocultar que el fenómeno climatológico si ha afectado el nivel de los embalses en el país, y que esto se ve reflejado en la torta de la generación, donde el parque térmico en la actualidad está operando en cerca del 35 % para atender la demanda de energía.



“Nuestros modelos proyectan que las plantas térmicas podrían ampliar el porcentaje de participación en poco más de 45 gigavatios hora día (Gwh/d), de los 200 Gwh/d que se generan en el país”, indicó Zapata Uribe.



El técnico agregó que no cabe duda que el nivel de los embalses seguirá en decrecimiento por las razones expuestas, más cuando el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronostica que para el mes de febrero aumentará la intensidad del fenómeno de ‘El Niño’, “podrían estar por debajo del 60 %”, dijo.



En el territorio nacional, donde XM adelanta las tareas de monitoreo, se han registrado marcados descensos en el nivel de las reservas para la generación hidráulica.



Así, entre diciembre 5 del año pasado, y enero 7 del presente, en la región de Antioquia pasó de 98,4 % a 85,93 %; en el Caribe del 92;3 % a 83,5 %; en el Centro de 63,1 % a 55,4 %; en el Oriente de 84,9 % a 65,3 % y en el Valle de 77,1 % a 62,91 %.



De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el fenómeno de ‘El Niño’ actualmente está impactando al 90 % del territorio nacional, y sus efectos se han sentido más en los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Córdoba y Antioquia, donde la intensidad de las lluvias ha disminuido en más de un 50 %.



Ricardo Lozano Picón, ministro de la citada cartera ha reiterado en diversos escenarios ante la llegada del fenómeno de ‘El Niño’, que éste podría incluso afectar los meses de marzo y abril con precipitaciones por debajo del promedio.

Por su parte la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez reiteró que el sector eléctrico está preparado para enfrentar el señalado fenómeno climático y así garantizar el abastecimiento de energía para atender de forma efectiva la demanda.



“Seguiremos monitoreando de manera continua con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la evolución del fenómeno de ‘El Niño’ y del parque generador. No debemos bajar la guardia hasta tanto este concluya”, sostuvo la ministra.



“Invito a los consumidores a empezar un programa de ahorro preventivo de energía eléctrica. Esto permitirá ser más resilientes ante un ‘Niño’ más intenso o prolongado”, agregó.



PORTAFOLIO