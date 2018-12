Clase media, sin subsidio a la tasa de vivienda, pero aún con opciones

Esta semana, los interesados en comprar vivienda nueva con precios entre 105 millones y 340 millones de pesos se encontraron con la noticia de que el subsidio a la tasa de interés para adquirir esta oferta no va más en el 2019.

De hecho, los 20.000 cupos destinados para este año se agotaron en octubre, y, vale recordar, que en el 2016 y en el 2017 se demandaron con éxito más de 40.000. Todas, se beneficiaron con 2,5 puntos porcentuales de la tasa, que representaron un ahorro promedio de 15 por ciento en la cuota mensual.



Sin embargo, según la resolución del Ministerio de Hacienda del 13 de diciembre pasado, las restricciones presupuestales para la vigencia 2019 obligaron a tomar la decisión sobre nuevas coberturas disponibles.

Por eso, a pesar del descontento de alguna parte del sector, lo único cierto es que la posibilidad estaba prevista en el articulado, pues al tratarse de una medida contracíclica su permanencia no estaba asegurada. EL TIEMPO consultó a varios analistas, quienes evaluaron cómo queda este mercado.

A revaluar el negocio

Según Edwin Chiriví, director de Estudios Económicos de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), “no contar con el subsidio obliga a reinventar la forma de mover los negocios, y esto significa explorar los instrumentos que tenemos a la mano para darle un nuevo enfoque a la inversión”. Entre ellos, destaca que existen 59.238 unidades para ese segmento específico que se ofrecen en preventa, construcción y terminadas.



Aunque Bogotá y los departamentos de Antioquia y Cundinamarca son los que tienen más inventario (27.947 unidades), hay casos relevantes como el del Eje Caferero, con 6.008 unidades para el estrato medio y una ventaja adiciona relacionada con los precios asequibles.

A propósito de esta variable, Mauricio Hernández, economista de BBVA Research, asegura que “la eliminación del subsidio al segmento medio significaría una barrera para el crecimiento de los precios, que se ajustarían por la ausencia del beneficio”.



A esto hay que agregarle que, aún sin el subsidio, hay posibilidades de inversión con tasas que todavía son manejables y que están en un promedio de 10,5 por ciento. De hecho, un informe del Banco de la República, con datos de la Superfinanciera, destaca que las tasas de colocación de los créditos para adquirir rangos medio y alto y VIS han caído desde mediados del 2017: a octubre pasado llegaron a 10,5 por ciento para la primera y a 11,7 por ciento para la segunda.



Además, en el caso del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), que tiene su fortaleza en varios segmentos y, en particular, en el medio, esta variable está por debajo y se constituye en una ventaja para el estrato medio, por ejemplo, a través del programa Ahorra tu Arriendo, un leasing que impulsa la compra de oferta nueva y usada.



Según su presidenta, María Cristina Londoño, “quienes ganan mensualmente más de 4 salarios mínimos (3,1 millones de pesos) pueden financiar hasta el 95 por ciento de su vivienda nueva a 30 años”.

Otras opiniones

EL TIEMPO también consultó al presidente de la entidad financiadora de vivienda Credifamilia, Juan Sebastián Pardo, quien reconoció que ha sido un año difícil. “Sin embargo, la oportunidad de la inversión en finca raíz no se puede desconocer. Los precios de la vivienda no han subido y es una ventaja; además, las tasas son manejables. Por eso, recomiendo no posponer la inversión e invertir, claro, siempre y cuando la situación financiera sea óptima”.

‘Son más las ventajas que los inconvenientes’

Igualmente, sobre las posibilidades que tiene la oferta residencial de estrato medio, constructores consultados coincidieron en que hay una condición de alta valorización. Y aseguraron, además, que de acuerdo con la ubicación de los proyectos, esta puede llegar –en un promedio de dos años– al 6,5 por ciento o al 7 por ciento.



Al consultarle a Camacol sobre otras ventajas adicionales, señaló que “la vivienda social es muy similar en su obra, mientras que la de estrato medio ofrece valores agregados como área, acabados, zonas comunes amplias, que en cada región tiene sus atributos, ya sea una vivienda tradicional o de recreo”.



GABRIEL E. FLÓREZ G.

Coordinador Editorial Vivienda

En Twitter: @GabrielFlorezG