Cuentas claras: 'Las sorpresas en el desempleo'

Encuentre aquí los datos más allá de la noticia, las cifras interesantes es del acontecer económico en Colombia en los últimos días.

Pequeña sorpresa en el desempleo

El desempleo volvió a aumentar en febrero, como lo viene haciendo desde meses atrás, con una presión significativa de la crisis humanitaria de Venezuela. Pero en medio de los numerosos datos del mercado laboral, vale la pena destacar uno poco usual: en las 13 principales ciudades el desempleo de mujeres se redujo. Fue de 13,9 % en febrero, frente a 14,2 % en el mismo mes del año pasado.

Máquinas que saben hablar y ahorrar

Mucha gente ha atendido llamadas en las que, por ejemplo, le recuerdan una deuda por pagar; una máquina habla y no solo suena natural, sino que puede contestar ciertas preguntas.



Son los chatbots, que, según la firma Juniper, permitirán en el año 2023 remplazar medio millón de años de trabajo. En plata, el ahorro pasará de US$ 209 millones este año a US$ 7.300 millones dentro de cuatro años.

Lenta digitalización de la economía

Los colombianos ya pagaron, en impuestos, unos $ 37.000 millones, al hacer pagos en plataformas como Netflix o Uber. Esa fue la suma recaudada durante el segundo semestre del año entrante.



El potencial, de acuerdo con la Cepal, puede llegar a $ 186.000 millones al año. Así, la economía se va digitalizando, pero ese proceso luce crudo. Esos impuestos son, a duras penas, 0,19 milésimas del PIB.

Contribuynetes difíciles de encontrar

El impuesto al patrimonio que se comienza a pagar desde mayo está pensado para las personas con mayores riquezas del país, es decir, patrimonios que superen los $ 5.000 millones. Si se busca entre grupos de 6.400 personas, es probable que se encuentre una sola que responderá por ese tributo. La Dian calcula que son 7.000 contribuyentes, entre los 45 millones de habitantes del país.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía

En Twitter: @galmau