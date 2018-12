Cuentas claras

Menos gente trabajando

En noviembre se perdieron 412.000 puestos de trabajo, frente a los que había en el mismo mes del año pasado en el país. Sin embargo, la salida de 345.000 personas del mercado laboral (gente que dejó de trabajar pero ya no busca empleo) evitó un aumento mayor del desempleo, que quedó en 8,8 % ese mes. Quienes no buscan se clasifican como ‘inactivos’, y no aumentaban tanto desde una década atrás.

El oro tiene sus acumuladores

En los primeros 7 meses del año, Colombia fue el quinto país del mundo en comprar oro para sus reservas internacionales. Sin embargo, la distancia del primero frente a los que les siguen es muy grande. Rusia es el mayor comprador, con 383 toneladas. Le sigue Turquía, con 126. Las compras del banco central de Colombia fueron de 7 toneladas, según el FMI, citado en un informe del Consejo Mundial del Oro.

Cuánto ganan los colombianos

En promedio, los trabajadores colombianos reciben un salario de $ 1,3 millones mensuales, de acuerdo con un informe de la OIT. Este nivel supera el de los mexicanos, cuyo salario promedio es el equivalente a 1,1 millones de pesos colombianos, y es similar al de Paraguay. Los salarios promedio más altos de la región son los de Panamá, equivalente a $ 3,6 millones, y Costa Rica,

$ 3,3 millones.

Fallas en ‘mercado’ de riñones

Si se mira el sistema para lograr trasplantes de riñón como un mercado, este es ineficiente. Si se corrigieran las fallas, se lograrían entre 25 y 55 % más de trasplantes en EE. UU. Las principales fallas son su fragmentación, en la que la mayoría de trasplantes se arreglan por hospitales y no por plataformas nacionales. Así lo encontraron Nikhil Agarwal, de MIT, y otros colegas de Stanford y Pennsylvania.

MAURICIO GALINDO

EDITOR ECONOMÍA